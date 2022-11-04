Байден пообещал "освободить Иран": что могут означать заявления президента США
В США не только мощная армия, но и крайне высокая ответственность за безопасность, которая существует в мире после Второй мировой войны. Поскольку те структуры, которые были заложены, так или иначе предполагали ответственное отношение стран-членов Совбеза ООН к чувствительным вопросам безопасности в мире.
Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Дымов. Он также отметил, что Россия злоупотребляла этим правом и сейчас дискредитировала свое право использовать ООН и другие площадки мировой безопасности, для того чтобы блокировать те вещи, которые она традиционно блокировала.
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После того, как Россия напала на Украину, начали "поднимать голову" те страны, которые традиционно "крышевала Россия" – Северная Корея и Иран, в частности. Северная Корея смогла наращивать свой военный и ядерный потенциал, практически открыто объявила себя ядерной страной.
"А Иран уже открыто "сбросил маски" и начал откровенно прибегать к шантажу соседних стран, которые он считает в собственной "сфере влияния" – Израиль, Йемен, Ирак", – отмечает специалист.
Подробнее о заявлении Байдена об Иране: смотрите видео
По словам Валерия Дымова, Байден делает публичные заявления, которые можно считать предвыборными, но их нельзя считать менее значимыми. Ибо его оппоненты могут спросить, почему обещанное не исполнено.
Мы знаем, что в Иране сейчас проходят мощные демонстрации, но у этих протестов нет лидера. Иран решил консолидировать общество поисками внешнего врага и теперь планирует нападение на Саудовскую Аравию.
Будет ли Иран нападать на Саудовскую Аравию
- Вечером 1 ноября Саудовская Аравия заявила, что Иран готовится "в ближайшее время" напасть на нее и Ирак. Этим страна якобы хочет отвлечь население от антиправительственных протестов.
- В США заверили, что без колебаний будут действовать в защиту своих интересов и партнеров в регионе.
- В то же время в Иране продолжаются массовые протесты, возникшие после убийства 22-летней иранской девушки Махсу Амини 17 сентября. Иранская полиция задержала ее из-за неправильного ношения хиджаба.
- Через несколько дней после задержки "полицией морали" девушка скончалась. Официально власти заявили о сердечном приступе, однако активисты отметили, что полиция избила Амини и она умерла от полученных травм. С тех пор в стране продолжаются протесты, на которых женщины остригают волосы и снимают хиджабы.
- 2 ноября в священном иранском городе Кум над мечетью Джамкаран подняли "флаг мести". Аналогичный флаг появился и над мечетью в городе Шираз на юге Ирана.