Незыблемая поддержка, – заявление Байдена об Украине после встречи с Путиным

Джо Байден и Владимир Путин провели многочасовую встречу. Одной из ведущих тем общений двух мировых лидеров была ситуация в Украине.

Байден в очередной раз подтвердил, что будет стоять на стороне Украины и поддерживать ее суверенитет. Об этом Джозеф Байден рассказал на пресс-конференции после встречи с Владимиром Путиным.

Важно Байден и Путин дали пресс-конференцию после встречи: главные тезисы

Байден поддерживает Украину

Так, Байден заявил о "нерушимой поддержке" США суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, он высказался о минских соглашениях.

Байден отметил, что Путин не возражал ему, но различия были.

Как прошла встреча Байдена и Путина

Переговоры президентов в Женеве длились несколько часов.

Путин заявил, что тему Украины затрагивали. Байден, по его словам, согласился, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны быть Минские соглашения. Кроме того, говорили о вступлении Украины в НАТО.

Пресс-конференцию политики давали отдельно. Кстати, кроме страны говорили о правах человека, кибератаках и международной политике.

Путин назвал Байдена конструктивным и опытным. Американский президент отметил, что "Россия и США – гордые и мощные страны, а Путин и Байден ответственные руководители".

Байден и вопрос Украины в разговоре с Зеленским