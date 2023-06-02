США дали России последний шанс закончить войну: Пионтковский объяснил заявление Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление о том, что в интересах США, чтобы Россия была преуспевающей страной. Также он подчеркнул, что Вашингтон выступает за любую мирную инициативу, которая заставит Россию сесть за стол переговоров.

Таким образом, США показывают россиянам, что предупреждения могут наконец закончиться. Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – российский публицист и оппозиционный политик.

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На чьей стороне на самом деле США

Андрей Пионтковский подчеркнул, что одновременно с заявлением Энтони Блинкена США приняли ряд решений по поставкам вооружения в пользу Украины. Американцы наконец-то отступили от собственных табу на поставку украинской стороне истребителей и дальнобойных ракет.

По всей вероятности, таким образом США дают последнее предупреждение России отступить от своих намерений.

Блинкен – самый большой друг Украины внутри американской администрации,

– убежден он.

По его мнению, сейчас по Западу распространяются и другие дискурсы, касающиеся отношения к ударам Украины по территории России. К примеру, Блинкен заявил о своей четкой позиции, согласно которой украинская сторона имеет полное право использовать все оружие так, как она считает нужным для своей обороны против агрессии России.

В качестве доказательства абсурдности обсуждения целесообразности ударов по стране-агрессору Пионтковский добавил об утренних ударах России по Киеву. Разговоры о законности или незаконности ударов должны быть прекращены.

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