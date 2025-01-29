Рассказал анекдот: Буданов ответил на слухи о "его" заявлении об "угрозе существования Украины"

На днях в СМИ появилась информация, якобы глава ГУР Кирилл Буданов во время закрытого заседания Рады заявил об "угрозе существования для Украины, если не будет переговоров". Глава разведывательного ведомства отреагировал на эти слухи анекдотом о бабушках-плетенках.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Исландию.

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Как Буданов прокомментировал слухи о "его словах"

Я вам анекдот расскажу. Сидят две бабки возле двора, и одна другой говорит: “Смотри, ушла, а дочка у нее шл***дра”. Другая бабка говорит: "Так у нее же сын". "Ну так пусть всем теперь рассказывает, что это не так". Вот такой мой ответ,

– заявил Буданов.

Отметим, что СМИ распространяли информацию, что Буданов якобы сказал, что Украине серьезные переговоры по завершению войны якобы надо начать летом 2025 года, иначе Украина якобы прекратит существовать.

Впоследствии в ГУР официально отрицали принадлежность этой цитаты Кириллу Буданову.

"Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут искажать в своих интересах, используя для этого журналистов", – говорится в заметке.

До того разведка отметила, что распространение любых сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом секретно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах.