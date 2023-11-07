Заявление Фарион о русскоязычных военных: омбудсмен обратился в полицию и СБУ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в полицию, Службу безопасности Украины и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания из-за заявлений бывшей нардепки и языковеда Ирины Фарион.

Фарион сказала, что не может назвать украинцами русскоязычных бойцов бригады Нацгвардии "Азов" и 3-й отдельной штурмовой бригады.

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Лично обратился в соответствующие органы государственной власти – Национальную полицию Украины, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания относительно проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования,

– отметил Лубинец.

Омбудсмен пояснил, что нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам – наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины.

"В Вооруженных Силах Украины служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства и т.д.", – добавил он.

Что этому предшествовало

Недавно Фарион была гостьей программы "Рандеву с Яниной Соколовой", где во время разговора журналистка отметила, что некоторые военные бригады "Азов" и 3-й отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке, в частности в бою. На что Фарион ответила, что "категорически не принимает" этого.

"Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке – то пусть себя назовут "русскими". Почему они такие очумевшие? Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм – выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", – сказала языковед.

Среди военных и общественных деятелей такое высказывание языковеда вызвало возмущение. В частности, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что правоохранители должны обратить внимание на деятельность Фарион.