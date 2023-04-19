Макрон очень рискует: чем мотивировано его желание переговоров между Украиной и Россией

Появился еще один "переговорщик" – Эммануэль Макрон, желающий представить собственный "мирный план". В соответствии с ним "переговоры" между Украиной и Россией могут состояться уже летом.

Франция всегда отличалась попыткой иметь особую позицию. Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2015-2019), председатель правления "Украинского кризисного медиацентра" Валерий Чалый.

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Переговоров не будет

Дипломат отметил, что в разных слоях французского общества очень серьезная засела особая роль "услышать Россию" даже в условиях широкомасштабной агрессии России против Украины. Она оказала серьезное влияние на позицию Франции.

Эммануэль Макрон, несмотря на его постоянные попытки позвонить Путину, четко понял позицию российского диктатора. Да и Путин высказывался относительно Макрона довольно пренебрежительно,

– подчеркнул Чалый.

Заявление Макрона мотивировано в большей степени внутриполитической ситуацией во Франции. Собеседник отметил, что там происходят проблемы с непопулярной пенсионной реформой и нужно показать успехи на внешнеполитическом направлении.

Если президент Франции реально считает, что он может в ближайшие месяцы создать условия для переговоров России и Украины и заработать себе политический плюс, он очень рискует,

– уверен дипломат.

Переговоры между Украиной и Россией не только невозможны, по его мнению, даже никаких соглашений со страной-агрессором не будет.

"Эта война не закончится переговорами - это наиболее реалистичный сценарий развития ситуации. Но политики приходят на время и должны делать результат сейчас", - отметил Чалый.

Валерий Чалый о мирных инициативах Эммануэля Макрона: смотрите видео

Остаться в истории

Он напомнил, что некогда подобную роль в конфликте России с Грузией сыграл президент Франции Николя Саркози. Результатом чего стала оккупация части Грузии и ее возвращение сейчас на пророссийскую позицию.

"Можно остаться в истории. Но хочет ли президент Макрон остаться в истории таким, как президент Саркози. Я сомневаюсь", – резюмировал Валерий Чалый.

"Мирный план" Эммануэля Макрона