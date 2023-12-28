Эрдоган сравнил премьера Израиля с Гитлером: зачем сделал такое заявление

Реджеп Эрдоган сравнил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером. Но это – такая политика, когда кого-то нужно сравнить с фюрером.

Такое мнение 24 Каналу выразил израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что Эрдоган боится сравнить с Гитлером Владимира Путина. В тот момент, когда их сравнивает весь мир. Кроме того, президент Турции сказал, что страны, поддерживающие премьера Израиля, являются "соучастниками военных преступлений".

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"Это такая политика – нужно кого-то сравнить с Гитлером. Эрдоган никогда не сравнит с Гитлером Си (главу КНР – 24 Канал). Он отправил в концлагеря десятки тысяч мусульман-уйгуров в Китае. Это называется "лагеря перевоспитания", – сказал Цви Зильбер.

По его словам, советские карикатуры на Израиль обязательно имели параллель с Адольфом Гитлером. Поэтому, мол, это очень старый прием антисемитов, который видели с 50-х годов в СССР.

Для кого Эрдоган делает такие заявления

Такое заявление президента Турции, считает израильский журналист, направлено на внутреннего потребителя. Ведь электорат Эрдогана в основном – это жители сельской местности. Сейчас его поклонников становится меньше. Ведь на выборах президента, которые прошли весной 2023 года, он едва обогнал своего оппонента.

Президент Турции испугался

В настоящее время Азербайджан – один из ближайших союзников Израиля. Израильский журналист рассказал, что азербайджанцы говорят о том, что когда ХАМАС 7 октября атаковал Израиль, Реджеп Эрдоган молчал. Он выставил из Турции несколько представителей группировки и заявил, что не желает видеть их на своей территории. Также президент Турции предотвратил теракт против определенных еврейских объектов.

При этом ни премьер Израиля, ни министр иностранных дел страны не пообщались с Эрдоганом и не объяснили ситуацию. Хотя с Биньямином Нетаньяху президент Турции общался в сентябре – в рамках Генассамблеи ООН.

Затем начал выступать лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу – оппонент Эрдогана на выборах.

"Он решил взять себе "пальму первенства" и начал очень сильно наезжать на Израиль. Практически у него очень много было антиизраильских высказываний. Не меньше, чем у Эрдогана", – сказал Цви Зильбер.

Так Реджеп Эрдоган испугался, что потеряет симпатию своего электората. А впереди – муниципальные выборы, и глава Турции мечтает усадить "своих людей" в кресла мэров крупнейших городов страны – Анкары, Стамбула и Измира. От этого будут зависеть результаты следующих выборов президента Турции.

Эрдоган поспешил, побежал впереди паровоза, впереди Кылычдароглу и начал делать самые резкие заявления,

– отметил израильский журналист.

Заявления Реджепа Эрдогана об Израиле: главное