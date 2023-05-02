Не станет Путина, не станет и Лукашенко, – Фейгин объяснил противоречивые заявления белорусского диктатора

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно распространяет разные противоречивые заявления. То он говорит то, что нужно Москве; то он пытается хоть как-то приблизиться с Западом.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, Лукашенко постоянно делает разные противоречивые заявления.

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Это его своеобразная политическая игра на выживание. Так он пытается не вляпаться в большие проблемы и удержаться у власти.

Такова его политическая игра. Он хочет оставаться в стороне. Лукашенко смог "отпетлять", чтобы не присоединять белорусские войска в войну против Украины. Но с другой стороны, у него есть потери в том, что на территории Беларуси могут разместить ядерное оружие. Это – качели,

– отметил Фейгин.

У Лукашенко нет диалога с Западом

Как подчеркнул Фейгин, у Лукашенко нет прямого диалога с Западом и Украиной. Хотя он и пытается хоть как-то это сделать. С такой целью он распространяет разные так называемые "мирные" заявления.

С Москвой тот совсем по-другому говорит. Там Лукашенко выпрашивает деньги и рассказывает о соблюдении целей так называемого "союзного государства".

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По мнению Фейгина, Лукашенко не сможет удержаться у власти после падения режима Путина. Он упадет за российским диктатором.

Я считаю, что не станет Путина – не будет Лукашенко. Может, не сиюминутно это произойдет, но шансов удержаться у него мало будет,

– заметил Фейгин.

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