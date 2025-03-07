Есть причины: в России тревожатся из-за "ядерного зонтика", который готова предоставить Франция Европе

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что готов начать стратегические обсуждения с лидерами стран Европы по поводу использования ядерного оружия Франции. В МИД России отреагировали, что ядерная риторика Макрона является "угрозой" для россиян. В Кремле боятся Францию.

Однако Макрон был вынужден рассказать, как изменилась ситуация, когда США отказываются играть роль главного партнера в НАТО. Это 24 Каналу отметил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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"Макрон был вынужден рассказать, как изменилась ситуация в связи с тем, что США отказываются играть свою роль, которую они раньше играли. А именно – главного партнера в НАТО. Для большинства европейских стран – государства, которое предоставляет им "ядерный зонтик", – сказал он.

Напоминание для России

Сергей Жирнов отметил, что суть выступления Макрона не в том, чтобы воевать против России ядерным оружием. Это ложь российской пропаганды. "Зонтик" – это инструмент, который позволяет обороняться от ядерного дождя. Американский и французский "ядерный зонтик" – это защита от потенциального нападения России или другого государства на страны Европы.

Когда США, которые возглавляет Трамп, не хотят играть роль защиты, то Франция напоминает о том, что она является ядерной державой, что у нее есть ядерное оружие, что она может рассмотреть вопрос, чтобы распространить свой "ядерный зонтик" на своих партнеров по Западной Европе. Ничего больше в этом смысле Макрон не говорил. Он не говорил о том, чтобы вести войну с Россией,

– подчеркнул экс-агент КГБ.

Президент Франции наоборот правильно сказал, что Россия, которая напала на Украину, является угрозой для всей Европы. Это очевидно, учитывая российскую риторику о том, что она воюет со всей Западной Европой, НАТО, США.

"Страны Западной Европы, прежде всего Франция как постоянный член Совета безопасности, как ядерная держава, напоминает о том, что у нее есть чем защищаться. Если США в качестве большого "ядерного щита" уйдут из Западной Европы, то Франция и Великобритания могут их заменить в этом смысле. Поэтому это напоминание Путину и Лаврову, с кем они имеют дело на европейском континенте", – добавил Жирнов.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления Эммануэля Макрона о возможности защиты "ядерным зонтиком" Франции других европейских союзников. Он назвал такую риторику "угрозой для России". По его словам, обвинения в подготовке Россией войны против Европы – это "чушь".