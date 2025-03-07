Однак Макрон був змушений розповісти, як змінилась ситуація, коли США відмовляються грати роль головного партнера у НАТО. Це 24 Каналу зауважив колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

До теми Макрон почне стратегічні обговорення щодо захисту всієї Європи за допомогою ядерної зброї

"Макрон був змушений розповісти, як змінилась ситуація у зв'язку з тим, що США відмовляються грати свою роль, яку вони раніше грали. А саме – головного партнера у НАТО. Для більшості європейських країн – держави, яка надає їм "ядерну парасольку", – сказав він.

Нагадування для Росії

Сергій Жирнов зазначив, що суть виступу Макрона не у тому, щоб воювати проти Росії ядерною зброєю. Це брехня російської пропаганди. "Парасолька" – це інструмент, який дозволяє оборонятися від ядерного дощу. Американська та французька "ядерна парасолька" – це захист від потенційного нападу Росії чи іншої держави на країни Європи.

Коли США, які очолює Трамп, не хочуть грати роль захисту, то Франція нагадує про те, що вона є ядерною державою, що у неї є ядерна зброя, що вона може розглянути питання, щоб поширити свою "ядерну парасольку" на своїх партнерів по Західній Європі. Нічого більше у цьому сенсі Макрон не казав. Він не говорив про те, щоб вести війну з Росією,

– підкреслив ексагент КДБ.

Президент Франції навпаки правильно сказав, що Росія, яка напала на Україну, є загрозою для всієї Європи. Це очевидно, враховуючи російську риторику про те, що вона воює зі всією Західною Європою, НАТО, США.

"Країни Західної Європи, насамперед Франція як постійний член Ради безпеки, як ядерна держава, нагадує про те, що у неї є чим захищатися. Якщо США у якості великого "ядерного щита" підуть з Західної Європи, то Франція та Велика Британія можуть їх замінити у цьому сенсі. Тому це нагадування Путіну та Лаврову, з ким вони мають справу на європейському континенті", – додав Жирнов.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергєй Лавров прокоментував заяви Еммануеля Макрона про можливість захисту "ядерною парасолькою" Франції інших європейських союзників. Він назвав таку риторику "загрозою для Росії". За його словами, звинувачення у підготовці Росією війни проти Європи – це "нісенітниця".