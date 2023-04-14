Си завербовал Макрона, как Сталин – де Голля: Пионтковский предположил дальнейшие шаги Китая

Издание Foreign Policy считает, что во время визита в Китай Эммануэлю Макрону и Урсуле фон дер Ляйен не удалось ни по какому вопросу получить уступки у Си Цзиньпина.

Российский публицист из США Андрей Пионтковский отметил, что резкие заявления Макрона по возвращении из Пекина свидетельствуют о еще одной великой победе Си Цзиньпина во внешней политике. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Угодническая позиция

Пионтковский отметил, что Си Цзиньпину удалось завербовать французского президента. По его мнению, глава Китая поступил так же, как Сталин в 1944 году с Шарлем де Голлем, объявив Францию победителем во Второй мировой войне.

Позиция всех французских президентов от де Голля до Макрона всегда была угоднической по отношению к Москве. В то же время они "кусали" США, позиционируя Францию великим, мудрым государством, являющимся посредником между Западом и Кремлем,

– подчеркнул Пионтковский.

Сейчас Кремль является вассалом Китая, и Макрон переориентировался с этой же политикой на нового хозяина – Си Цзиньпина.

Ужасное предательство

"Макрон совершил ужасное предательство США, всего западного мира, своих союзников, которые спасали Францию в трех мировых войнах, включая "холодную войну", – заметил публицист.

Президент Франции заявил, что в конфликте между Китаем и США по поводу Тайваня Франция не будет выбирать чью-либо сторону.

"Китай обязан Тайваню своим технологическим успехом, который является хабом по переводу современных американских технологий в КНР. В Тайване сосредоточено 80% ведущего производства интегральных схем, чипов. Пекин хочет его захватить. А Франция выбирает свою сторону в этом конфликте", - отметил он. собеседник.

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Загнал себя в ловушку

Пионтковский объяснил, что Си Цзиньпин совершил государственный переворот, став императором Китая. И условием этого стало то, что он вернет КНР Тайвань.

Он сам загнал себя в ловушку, и теперь пойдет на обострение. США оборвет с Китаем все экономические связи, и Пекин без западных технологий и западного рынка для своих товаров не сможет существовать. Поэтому Си Цзиньпин договорился с Макроном,

– предположил Пионтковский.

В случае войны за Тайвань и такой реакции Запада, по мнению эксперта, эту роль вместо США будет играть Франция. Макрон пообещал Си Цзиньпину, что сможет убедить весь Европейский Союз выполнять эту функцию.

Но ему это не удастся. Заявления президента Франции вызвали резкую реакцию. Германия тоже не будет в восторге от такой роли. Однако это историческое событие,

– заметил публицист.

Андрей Пионтковский уверен, что это укрепит США принять этот вызов. А также усилит решительность покончить с Владимиром Путиным, потому что сейчас он рассматривается как резерв и ресурс Китая.

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