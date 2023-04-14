Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський зауважив, що різкі заяви Макрона після повернення з Пекіну свідчать про ще одну велику перемогу Сі Цзіньпіна у зовнішній політиці. Про це він розповів 24 Каналу.

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Угодницька позиція

Піонтковський відзначив, що Сі Цзіньпіну вдалося завербувати французького президента. На його думку, глава Китаю вчинив так само як Сталін у 1944 році з Шарлем де Голлем, оголосивши Францію переможцем у Другій світовій війні.

Позиція усіх французьких президентів від де Голля до Макрона завжди була угодницькою до Москви. Водночас вони "кусали" США, позиціонуючи Францію великою, мудрою державою, яка є посередником між Заходом і Кремлем,

– підкреслив Піонтковський.

Зараз Кремль є васалом Китаю, і Макрон переорієнтувався з цією ж політикою на нового хазяїна – Сі Цзіньпіна.

Жахлива зрада

"Макрон вчинив жахливу зраду США та усього західного світу, своїх союзників, які рятували Францію у трьох світових війнах, включаючи "холодну війну", – зауважив публіцист.

Президент Франції заявив, що в конфлікті між Китаєм та США з приводу Тайваню Франція не буде обирати чиюсь сторону.

"Китай зобов'язаний Тайваню своїм технологічним успіхом, який є хабом з переводу сучасних американських технологій в КНР. В Тайвані зосереджено 80% провідного виробництва інтегральних схем, чипів. Пекін хоче його захопити. А Франція обирає свій бік у цьому конфлікті", – зазначив співрозмовник.

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Загнав себе в пастку

Піонтковський пояснив, що Сі Цзіньпін здійснив державний переворот, ставши імператором Китаю. І умовою цього стало те, що він поверне КНР Тайвань.

Він сам загнав себе в пастку, і тепер піде на загострення. США обірве з Китаєм всі економічні зв'язки, і Пекін без західних технологій та західного ринку для своїх товарів існувати не може. Тому Сі Цзіньпін домовився з Макроном,

– припустив Піонтковський.

У випадку війни за Тайвань та такої реакції Заходу, на думку експерта, цю роль замість США буде виконувати Франція. Макрон пообіцяв Сі Цзіньпіну, що зможе переконати увесь Європейський Союз виконувати цю функцію.

Але це йому не вдасться. Заяви президента Франції викликали різку реакцію. Німеччина теж не буде у захваті від такої ролі. Але це історична подія. Ще одна велика перемога Сі Цзіньпіна,

– зауважив публіцист.

Андрій Піонтковський впевнений, що це укріпить США прийняти цей виклик. А також посилить рішучість покінчити з Владіміром Путіним, тому що зараз він розглядається як резерв та ресурс Китаю.

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