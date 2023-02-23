Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, Россия, собрав такую группировку, надеется переломить ситуацию на фронте.

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Но у оккупантов ничего не получится. Как отметил Вениславский, украинская армия за год полномасштабной войны также значительно увеличилась.

В ВСУ и других структурах сектора безопасности уже не 256 тысяч человек, как это было в начале полномасштабного вторжения России, когда законом было определено предельное количество военнослужащих,

– сообщил нардеп.

Он подчеркнул, что сейчас наша армия и другие военные формирования, участвующие в боевых действиях, в несколько раз больше, чем были в 2022 году. А 350-тысячная группировка врага не способна каким-либо радикальным образом достичь не только стратегических, но даже тактических целей в войне.

Несмотря на заявления Путина, Россия хотела бы поскорее закончить войну

Вениславский согласился со словами руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова о том, что Россия действительно хочет как можно быстрее закончить войну.

Пафосные заявления Владимира Путина на концерте в Лужниках о том, что Россия будет продолжать войну и достигать своих целей, больше направлены на пропаганду,

– отметил нардеп.

Он добавил, что это больше требовалось для поддержания боевого духа внутри России.

Федор Вениславский объяснил, почему Россия не хочет продолжительной войны: смотрите видео

Россияне не могут выйти на границы Донецкой и Луганской области

Член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности считает, что на самом деле военно-политическое руководство России прекрасно осознает реальное положение дел.

Они видят эту стену, которую не могут никоим образом пробить и даже выйти на границы Луганской и Донецкой областей. То есть, за год полномасштабной войны они не достигли даже той цели, которая была провозглашена главной во время вторжения – "защита" населения Донецкой и Луганской областей,

– подчеркнул Вениславский.

Он добавил, что оккупанты не только не могут выйти на административные границы этих областей. Успешные контратаки ВСУ отодвигают россиян все дальше и дальше от достижения любых целей.

Медведев выдал самый большой страх России

Народный депутат отметил, что в ближайшие дни нет оснований надеяться на какие-либо радикальные изменения на фронте. Однако Украина готовится к освобождению всех своих земель от врага.

"Мы готовим соответствующие группировки, и враг это тоже прекрасно понимает. Поэтому в интересах России – не допустить крайне негативных сценариев, которые уже прорисовываются в речах ее лидеров", – отметил Вениславский.

Он вспомнил слова заместителя председателя совбеза России Дмитрия Медведева, который заявил, что если Россия проиграет в войне, то страна перестанет существовать.

Медведев говорит, что развал России – это недопустимо, потому что это та "красная" граница. Представители руководства России начинают говорить очень приятные для нас вещи. Они отдают себе отчет, что Россия уже на грани развала и что именно это – цель всего цивилизованного мира,

– сказал Вениславский.

Народный депутат добавил, что такое изменение риторики Кремля произошло на фоне позорных поражений России на фронте.

За что сейчас борются россияне

Ведь чем дольше идет война, тем больше проблем возникает внутри самой России.

"Они сейчас борются не за то, чтобы достичь каких-либо целей извне. А за то, чтобы не дать Украине, ВСУ и коллективному Западу возможности развалить Россию", – отметил Вениславский.

Он отметил, что это прекрасное изменение акцентов от представителей кремлевского режима.

Планы России: коротко