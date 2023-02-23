Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, Росія, зібравши таке угруповання, сподівається переламати ситуацію на фронті.

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Але в окупантів нічого не вийде. Як зазначив Веніславський, українська армія за рік повномасштабної війни також суттєво збільшилася.

У ЗСУ та інших структурах сектора безпеки вже не 256 тисяч людей, як це було на початку повномасштабного вторгнення Росії, коли законом була визначена гранична кількість військовослужбовців,

– повідомив нардеп.

Він наголосив, що зараз наша армія та інші військові формування, які беруть участь у бойових діях, у кілька разів більші, ніж були у 2022 році. А 350-тисячне угруповання ворога не здатне якимось радикальним чином досягнути не лише стратегічних, а навіть тактичних цілей у війні.

Попри заяви Путіна, Росія хотіла б швидше закінчити війну

Веніславський погодився зі словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова про те, що Росія насправді хоче якомога швидше закінчити війну.

Пафосні заяви Владіміра Путіна на концерті у Лужниках про те, що Росія буде продовжувати війну і досягати своїх цілей, більше спрямовані на пропаганду,

– зазначив нардеп.

Він додав, що це більше було потрібно для підтримання бойового духу всередині Росії.

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Росіяни не можуть вийти на кордони Донеччини та Луганщини

Член Комітету ВР з питань нацбезпеки вважає, що насправді військово-політичне керівництво Росії чудово усвідомлює реальний стан речей.

Вони бачать цю стіну, яку не можуть жодним чином пробити й навіть вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Тобто за рік повномасштабної війни вони не досягли навіть тієї мети, яка була проголошена головною під час вторгнення – "захист" населення Донецької та Луганської областей,

– наголосив Веніславський.

Він додав, що окупанти не те що не можуть вийти на адміністративні кордони цих областей. Успішні контратаки ЗСУ відсувають росіян все далі й далі від досягнення будь-яких цілей.

Мєдвєдєв видав найбільший страх Росії

Народний депутат зазначив, що найближчими днями немає підстав сподіватися на якісь радикальні зміни на фронті. Однак Україна готується до звільнення всіх своїх земель від ворога.

"Ми готуємо відповідні угруповання, і ворог це також чудово розуміє. Тому в інтересах Росії – не допустити вкрай негативних сценаріїв, які вже промальовуються у промовах її лідерів", – зазначив Веніславський.

Він згадав слова заступника голови радбезу Росії Дмітрія Мєдвєдєва, який заявив, що якщо Росія програє у війні, то країна перестане існували.

Мєдвєдєв каже, що розвал Росії – це недопустимо, тому що це та "червона" межа. Представники керівництва Росії починають говорити дуже приємні для нас речі. Вони усвідомлюють, що Росія вже на грані розвалу і що саме це – мета всього цивілізованого світу,

– сказав Веніславський.

Народний депутат додав, що така зміна риторики Кремля відбулася на тлі ганебних поразок Росії на фронті.

За що зараз борються росіяни

Адже чим довше триває війна, тим більше проблем виникає всередині самої Росії.

"Вони зараз борються не за те, щоб досягнути якихось цілей зовні. А за те, щоб не дати Україні, ЗСУ і колективному Заходу можливості розвалити Росію", – зазначив Веніславський.

Він зауважив, що це є чудовою зміною акцентів від представників кремлівського режиму.

Плани Росії: коротко