Это предупреждение: что меняет заявление Мерца о разрешении на дальнобойные удары по России

Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил свое предыдущее заявление, что разрешение на дальнобойные удары по России Украина получила уже давно. В Кремле все равно от этого напряглись.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что в заявлении Мерца действительно не было ничего особенно нового. Но оно все равно принесло результат.

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Почему Мерц об этом заговорил

Как отметил Фесенко, заявление Мерца следует воспринимать как чисто профилактическое. Это был способ напомнить Кремлю, что Украина может получить западные ракеты, которые потом полетят по России.

Он намекал: или вы прекращаете такие массированные удары по Украине, которые были в последнее время; или может возобновиться поставка западных ракет. Хотя, вероятно, сейчас этих ракет просто нет. Те, что были, мы уже использовали. В России при этом нервно на это отреагировали,

– сказал Фесенко.

Интересно, что в ночь на 28 мая Россия действительно запустила значительно меньшее количество беспилотников. В Воздушных силах ВСУ сообщали о 60 беспилотниках. Хотя не стоит откидать версию, что это было просто совпадение. Невозможно бить по максимуму каждый день.

Добавим, 28 мая Фридрих Мерц провел совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским. У канцлера Германии спросили, передадут ли Украине ракеты Taurus. Он избежал прямого ответа, но анонсировал соглашение о совместном производстве дальнобойного оружия с Украиной. Ранее в Германии заявили, что не будут комментировать любые планы по поставкам ракет Taurus.