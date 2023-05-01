Вопрос только, какой у Путина на нее компромат, – российский журналист об оправдании Меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель снова опозорилась из-за циничных заявлений о ситуации в Украине. Она оправдывает свою политику, которая со временем привела к войне.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, вероятнее всего, у российского диктатора Владимира Путина есть определенный компромат на Меркель.

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Меркель – хороший политик, но не в вопросах России

Как отметил Яковенко, он считает Меркель достаточно достойным политиком. Однако ее политика в отношении России и конкретно Путина всегда была максимально странной и возмутительной.

У Путина явно есть какой-то на нее компромат. Во время своей работы в Германской Демократической Республике (ГДР) его основной работой была вербовка граждан этого государства. А Меркель была гражданкой ГДР. Есть вероятность, что в свое время она могла быть завербована,

– предположил Яковенко.

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Впрочем, это всего лишь гипотеза. Сам Яковенко никогда не слышал никакой информации, какой компромат мог бы быть у Путина на Меркель. Однако эта гипотеза многое объясняет, почему она так мягко относилась к российскому диктатору.

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