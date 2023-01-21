Относительно Leopard: главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии одновременно сделали заявление

Руководители министерств иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сделали заявление о танках Leopard. Они обратились к Германии.

Соответствующие обращения разместили в твиттере министры иностранных дел стран: Габриелюс Ландсбергис, Эдгарс Ринкевичс и Урмас Рейнсалу. Это произошло после того, как во время "Рамштайна" 20 января страны не одобрили решение о танках для Украины.

Заметьте Договоренности никто не будет нарушать: предоставит ли Польша танки без согласия Германии

Что заявили главы МИД стран Балтии

Мы, министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard,

– говорится в сообщении.

Министры заявили, что это нужно для того, чтобы:

остановить российскую агрессию;

помочь Украине и как можно скорее восстановить мир в Европе.

"Германия как ведущее европейское государство несет особую ответственность в этом вопросе", – отметили главы МИД балканских стран.

Заметьте Смертельный зверь: все, что известно о танках Leopard и почему именно они нужны Украине

Перед этим 20 января на встрече министров обороны "Рамштайн-8" не было принято решение о танках для Украины.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об аргументах "за" и "против" поставок этой техники, которые озвучивают разные страны. По словам министра:

единого подхода к поставкам танков в Украину нет;

решение будет принято в ближайшей перспективе, но оно остается за канцлером Шольцем;

впечатление, что есть коалиция, где помешает только Германия, – обманчиво.

Важно Чехия не планирует передавать Украине компенсированные танки Leopard 2

Важные новости о танках Leopard