Относительно Leopard: главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии одновременно сделали заявление
Источник:Габриелюс Ландсбергис
Руководители министерств иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сделали заявление о танках Leopard. Они обратились к Германии.
Соответствующие обращения разместили в твиттере министры иностранных дел стран: Габриелюс Ландсбергис, Эдгарс Ринкевичс и Урмас Рейнсалу. Это произошло после того, как во время "Рамштайна" 20 января страны не одобрили решение о танках для Украины.
Заметьте Договоренности никто не будет нарушать: предоставит ли Польша танки без согласия Германии
Что заявили главы МИД стран Балтии
Мы, министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard,
– говорится в сообщении.
Министры заявили, что это нужно для того, чтобы:
- остановить российскую агрессию;
- помочь Украине и как можно скорее восстановить мир в Европе.
"Германия как ведущее европейское государство несет особую ответственность в этом вопросе", – отметили главы МИД балканских стран.
Заметьте Смертельный зверь: все, что известно о танках Leopard и почему именно они нужны Украине
Перед этим 20 января на встрече министров обороны "Рамштайн-8" не было принято решение о танках для Украины.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об аргументах "за" и "против" поставок этой техники, которые озвучивают разные страны. По словам министра:
- единого подхода к поставкам танков в Украину нет;
- решение будет принято в ближайшей перспективе, но оно остается за канцлером Шольцем;
- впечатление, что есть коалиция, где помешает только Германия, – обманчиво.
Важно Чехия не планирует передавать Украине компенсированные танки Leopard 2
Важные новости о танках Leopard
- Хотя Германия по состоянию на 21 января не приняла решения о танках, министр обороны Украины Алексей Резников заявил "Голосу Америки", что украинские танкисты начнут обучение на немецких Leopard 2.
- Также министр сказал, что надеется на то, что Германия в спокойном режиме по проведению собственных внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков.
- Следует заметить, что Польша уже заявила о намерении передать нам ориентировочно 14 танков Leopard при согласии Германии. Ведь именно Берлин является производителем танков.
- В свою очередь, по данным СМИ, министр обороны Германии дал понять, что страна готовится как можно быстрее поставить танки Leopard 2, если решение одобрят. Более того, Борис Писториус издал приказ проверить запасы танков Leopard.