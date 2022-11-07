Выбранная стратегия Ватикана не меняется, – политолог объяснил последнее заявление Папы Римского

Папа Римский снова оконфузился из-за своих неоднозначных заявлений о войне в Украине. На этот раз Франциск назвал россиян "великим народом" и упомянул об их гуманизме.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. По его словам, Папу Римского уже неоднократно "ловили" за неоднозначными заявлениями. В свое время от Ватикана приходилось едва не выжимать однозначную трактовку, что Россия напала на Украину.

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Позиция Ватикана не меняется

Как отмечает Чаленко, Ватикан до сих пор пытается примирить украинцев и россиян. Папа Римский почему так и не разберется в причинах войны.

Все эти попытки примирить украинский и русский народы… Как они двух женщин поставили – украинку и россиянку – в Ватикане. Все эти моменты не исчезают. Выбранная Ватиканом стратегия не меняется,

– отметил Чаленко.

В своем последнем заявлении Папа фактически сказал, что русский народ – хороший. Но он почему-то не учитывает результаты различных социологических опросов, где преимущественно более 75% россиян поддерживают позицию Путина.

По мнению Чаленко, не только Ватикан, но и другие международные организации почему-то не могут разобрать в основных факторах этой войны и понять причинно-следственные связи со всем происходящим. Россия хочет совершить геноцид украинцев, а многие хотят просто всех примирить.

Россия совершает откровенные акты геноцида из-за атак на инфраструктуру, уничтожение культуры образования. Россия просто хочет уничтожить украинцев как отдельный народ. Когда все эти посредники придут к этому своим логическим мышлением, то позиция изменится. И посредничество выльется в более сильную поддержку Украины на поле боя,

– подчеркнул Чаленко.

Чаленко прокомментировал последние заявления Папы Римского по поводу войны в Украине: смотрите видео

Напомним, последнее неоднозначное заявление Папа Римский сделал во время интервью. Он считает, что та жестокость, с которой российские оккупанты действуют в Украине, не свойственна русскому народу. Папа назвал русских "великим" народом и отметил так называемый "русский гуманизм". А, по его мнению, Достоевский якобы вдохновляет думать о христианстве.

Это уже не первое неоднозначное заявление Папы Римского. В свое время он называл русскую пропагандистку Дарью Дугину "невинной жертвой войны".

Кроме того, Папа Римский оценивал свои отношения с Патриархом Кириллом как "очень хорошие". Не стоит забывать, что именно Кирилл благословлял оккупантов на убийство украинцев.