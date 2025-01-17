"Украина может прекратить существование": разведка Британии отреагировала на заявление Патрушева

Бывший секретарь Совета безопасности России, помощник Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что Украина может "перестать существовать" как страна в 2025 году. Однако в своих заявлениях Патрушев не вышел за рамки официальной российской идеологии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании. Отмечается, что свои скандальные заявления об Украине Николай Патрушев сделал в интервью прокремлевской "Комсомольской правде".

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Британская разведка проанализировала заявление Патрушева

Несмотря на слова о якобы "братской" связи между россиянами и украинцами, помощник Путина обвинил в уничтожении украинских городов так называемое "насильственное внедрение неонацистской идеологии" и "ожесточенную русофобию" в Украине.

Комментарии Патрушева являются частью давней модели антиукраинских заявлений высокопоставленных чиновников России, которые стремятся подорвать украинскую нацию, идентичность и культуру и поставить под угрозу украинскую государственность,

– говорится в отчете разведки.

В Минобороны Великобритании отметили, что это прямо противоречит признанию Россией независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза, а также международному признанию Украины.

Риторика российского руководства и обвинения в украинском нацизме до и после полномасштабного вторжения направлены на то, чтобы повлиять на российских военных и местное население и побудить их участвовать в войне против Украины.

Отмечается, что Россия стремится воспользоваться глубоким историческим и психологическим влиянием войны с нацистской Германией, чтобы способствовать восприятию Украины и украинцев как угрозы. В британской разведке добавили, что такие нарративы поддерживаются и распространяются российскими государственными СМИ.