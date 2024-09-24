Президент Чехии объяснил слова о "реалистичном" завершении войны после возмущения Киева

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал недовольство Министерства иностранных дел Украины относительно его заявления о том, что после завершения войны Россия может временно сохранить контроль над частью территории Украины

Свою позицию, как пишет ČTK, он объяснил во время общения с журналистами в Нью-Йорке. Заметим, что МИД выступило противи "половинчатых решений" на фоне заявления чешского лидера, и отметили, что вывод российских оккупационных войск со всей территории Украины является обязательным.

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Петр Павел объяснил свои слова

Президент Чехии заверил, что не говорил "ничего такого, чего не говорил уже давно". Он напомнил, что на Мюнхенской конференции в прошлом году якобы "предостерегал от нереалистичных ожиданий" относительно сценария окончания войны.

По его словам, надежда на то, что война завершится однозначным успехом Украины за несколько недель или месяцев, может оказаться очень опасным для всех. Поэтому, по его мнению, этот вопрос следует рассматривать "реально".

Я никогда не ставил под сомнение, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны быть реалистичными относительно временного горизонта и цены достижения этой цели,

– заявил он.

Напомним, незадолго до этого президент Чехии поставил под сомнение, что Киеву удастся вернуть территории в пределах границ 1991 года. Петр Павел заявил, что Украина должна быть готова, что часть ее земель будет находиться под временной оккупацией.