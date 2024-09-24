Свою позицію, як пише ČTK, він пояснив під час спілкування з журналістами в Нью-Йорку. Зауважимо, що МЗС виступило проти "половинчастих рішень" на тлі заяви чеського лідера, і наголосили, що виведення російських окупаційних військ з усієї території України є обов'язковим.

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Петр Павел пояснив свої слова

Президент Чехії запевнив, що не говорив "нічого такого, чого не говорив уже давно". Він нагадав, що на Мюнхенській конференції минулого року нібито "застерігав від нереалістичних очікувань" стосовно сценарію закінчення війни.

За його словами, сподівання на те, що війна завершиться однозначним успіхом України за кілька тижнів чи місяців, може виявитися дуже небезпечним для всіх. Тож, на його думку, це питання слід розглядати "реально".

Я ніколи не ставив під сумнів, що ми повинні підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності, що це кінцева мета. Ми просто повинні бути реалістичними щодо часового горизонту і ціни досягнення цієї мети,

– заявив він.

Нагадаємо, незадовго до цього президент Чехії поставив під сумнів, що Києву вдасться повернути території у межах кордонів 1991 року. Петр Павел заявив, що Україна має бути готовою, що частина її земель перебуватиме під тимчасовою окупацією.