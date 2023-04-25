Китай попал впросак: скандальное заявление посла во Франции будет иметь последствия

Посол Китая во Франции Лу Шэй сделал скандальное заявление, в котором усомнился в суверенитете постсоветских стран. Очевидно, это заявление будет иметь последствия для Пекина, но не так быстро, как бы мы желали.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Валентин Гладких. В Bloomberg уже проанализировали, как скандал с послом взорвал политику Китая.

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Дальновидные последствия для внешней политики Китая

Гладких рассказал, что заявление Лу Шея будет иметь далеко идущие последствия для Китая и его внешней политики. Собственно, у Китая проблемы с суверенитетом. Есть территории, которые Китай де-факто считает своими, но де-юре их не контролирует, например, Тибет, о котором в последнее время все забыли.

Китай прекрасно осознает последствия, учитывая свою экспансионную политику в отношении территорий, которые сейчас находятся под контролем других стран, но потенциально Китай может претендовать на них тем или иным способом. К тому же там сталкиваются интересы не только Китая, но и не менее мощных стран, например, Кашмир,

– отметил политолог.

Позиция китайского дипломата по отношению к постсоветским странам – совершенно бессмысленна. После таких слов вообще появляются сомнения, Лу Шей ли вообще дипломат. Хотелось бы услышать реакцию Пекина. Если ее не будет, это означает, что это заявление было санкционировано, чтобы проверить реакцию Запада.

Пекин понимает последствия

Пекин сейчас будет осторожно рассуждать о своей позиции, потому что понимает последствия, которые могут быть. Фактически, это заявление Лу Шея можно описать пословицей – "что у пьяного на языке, то у трезвого на уме". Это и есть позиция Китая. Однако и в ней можно обрести позитив.

"Россия также является постсоветским государством. Соответственно, все те сомнения, которые выразил китайский дипломат относительно постсоветских государств, распространяется и на Россию. Об этом говорит и Президент Зеленский, когда ставит под сомнение законность пребывания России не просто в ООН, а в Совбезе в статусе постоянного члена с правом вето", – заметил Гладких.

Итак, дипломатам есть над чем поработать. Между прочим, мирный план Китая ООНоцентрический и вовсе не соответствует именно таким заявлениям посла.

Гладких о том, какие последствия будет иметь скандальное заявление китайского посла во Франции: смотрите видео

Реакция мира будет, но не столь быстро

Заявление от посла было публичным, а значит, и реакция будет публичной. Однако последствия для Китая будут не столь быстрыми, как бы нам хотелось. В частности, Европа и США не введут санкции против Пекина, по крайней мере, только при заявлении одного посла.

Есть идиома – "последнее китайское предупреждение", например. Надо понимать, что это довольно специфическая культура, которой определяется и манера поведения, в том числе и на международной арене. Однако Китаю следует поразмыслить над тем, есть ли у них достаточно ресурса для того, чтобы навязать свою волю другим,

– подчеркнул политолог.

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