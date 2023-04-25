Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Валентин Гладких. У Bloomberg уже проаналізували, як скандал із послом підірвав політику Китаю.

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Далекосяжні наслідки для зовнішньої політики Китаю

Гладких розповів, що заява Лу Шея матиме далекосяжні наслідки для Китаю та його зовнішньої політики. Власне, в Китаю самого проблеми з суверенітетом. Є території, які Китай де-факто вважає своїми, але де-юре їх не контролює, наприклад Тибет, про який останнім часом усі забули.

Китай прекрасно усвідомлює наслідки, з огляду на свою експансійну політику щодо територій, які нині є під контролем інших країн, але потенційно Китай може претендувати на них у той чи інший спосіб. До того ж там стикаються інтереси не лише Китаю, а й не менш потужних країн, наприклад, Кашмір,

– зазначив політолог.

Позиція китайського дипломата щодо пострадянських країн – абсолютно безглузда. Після таких слів узагалі з'являються сумніви, чи Лу Шей узагалі дипломат. Хотілося б почути реакцію Пекіну. Якщо її не буде, це означає, що ця заява була санкціонована, аби перевірити реакцію Заходу.

Пекін розуміє наслідки

Пекін зараз буде обережно міркувати над своєю позицією, бо розуміє наслідки, які можуть бути. Фактично, цю заяву Лу Шея можна описати прислів'ям – "що в п'яного на язиці, то у тверезого на думці". Це і є позиція Китаю. Однак і в ній можна знайти позитив.

"Росія також є пострадянською державою. Відповідно, всі ті сумніви, які висловив китайський дипломат щодо пострадянських держав розповсюджується й на Росію. Про це говорить і Президент Зеленський, коли ставить під сумнів законність перебування Росії не просто в ООН, а в Радбезі у статусі постійного члена з правом вето", – зауважив Гладких.

Отже, дипломатам є над чим попрацювати. Між іншим, мирний план Китаю є ООНоцентричним і зовсім не відповідає саме таким заявам посла.

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Реакція світу буде, але не так швидко

Заява від посла була публічною, а отже й реакція буде публічною. Однак наслідки для Китаю будуть не такими швидкими, як би нам хотілось. Зокрема, Європа та США не введуть санкції проти Пекіна, принаймні лише за заяви одного посла.

Є ідіома – "останнє китайське попередження", наприклад. Треба розуміти, що це доволі специфічна культура, якою визначається й манера поведінки, зокрема, й на міжнародній арені. Однак Китаю слід поміркувати над тим, чи є в них достатньо ресурсу для того, аби нав'язати свою волю іншим,

– наголосив політолог.

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