Китай уже высказывает претензии на страны постсоветского пространства, – аналитик из США
Скандальное заявление посла Китая во Франции Лю Шэя об отсутствии "действующего статуса в международном праве" у бывших республик Советского Союза получило большую огласку.
Журналист и политический аналитик из США Армен Чибухчян отметил, что нарративы, озвученные китайским дипломатом, готовят почву для реализации амбициозного геополитического плана Пекина. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Россия становится вассалом Китая
По его мнению, теперь можно подвергнуть сомнению границы и территориальную целостность суверенных стран – бывших советских республик.
Завтра Россия может заявить, что не признает границ,
– заметил Чибухчан.
Он предположил, что высказывание китайского посла во Франции имело целью заявить Пекину свои претензии и амбиции относительно постсоветского пространства.
Китай понимает, что Россия становится его вассалом, и тогда все вассалы его вассала – России – станут вассалами Пекина. Зачем Китаю признавать суверенитет этих стран, если они могут стать сферой влияния Пекина,
– отметил политический аналитик.
Если Китай станет серьезно помогать России в войне, то Запад может проиграть. И в этом случае Москва попадет под полное влияние КНР.
"И уже тогда Китай сможет "отредактировать" все границы постсоветского пространства так, как ему выгодно", – подчеркнул он.
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Политика Пекина станет более четкой
Собеседник подчеркнул, что сейчас Китай ждет контрнаступления украинских сил.
"После этого политика Пекина станет более четкой. Он будет рассчитывать и смотреть, что ему выгодно. Будет размышлять, хватит ли ему ресурсов пойти против Запада, чтобы разделить мир на два полюса: Китай, Россия, Иран, Северная Корея и остальной цивилизованный мир" , – отметил политический Армен Чибухчан.
Реакция на заявление китайского посла во Франции по СССР и Крыму
- В интервью французскому телеканалу LCI 21 апреля посол Китая Лю Шэй сделал заявление о статусе бывших республик Советского Союза. Он подчеркнул, что эти страны не имеют действительного статуса в международном праве, заявив, что нет международного соглашения, признающего их суверенитет.
- В интервью Лю Шэя спросили также о статусе Крыма и считает ли он его украинским. Отвечая на вопрос, Шэй отметил, что ответ зависит от индивидуального восприятия проблемы. Кроме того, он утверждал, что Крым изначально являлся частью России.
- Высказывания китайского дипломата вызвали широкое осуждение в мире. Да, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Китая в стране для предоставления объяснений по поводу противоречивых заявлений Лю Шэя. В министерстве подчеркнули, что своими словами посол подверг сомнению вопрос суверенитета постсоветских стран.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис подчеркнул, что страны Балтии больше не верят в Пекин как в посредника для мира в Украине.
- Также отреагировало посольство Китая во Франции. Там отметили, что слова Лу Шэя являются его личным мнением. В то же время, официальный Пекин эту позицию не поддерживает.