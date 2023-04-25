Китай уже высказывает претензии на страны постсоветского пространства, – аналитик из США

Скандальное заявление посла Китая во Франции Лю Шэя об отсутствии "действующего статуса в международном праве" у бывших республик Советского Союза получило большую огласку.

Журналист и политический аналитик из США Армен Чибухчян отметил, что нарративы, озвученные китайским дипломатом, готовят почву для реализации амбициозного геополитического плана Пекина. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Россия становится вассалом Китая

По его мнению, теперь можно подвергнуть сомнению границы и территориальную целостность суверенных стран – бывших советских республик.

Завтра Россия может заявить, что не признает границ,

– заметил Чибухчан.

Он предположил, что высказывание китайского посла во Франции имело целью заявить Пекину свои претензии и амбиции относительно постсоветского пространства.

Китай понимает, что Россия становится его вассалом, и тогда все вассалы его вассала – России – станут вассалами Пекина. Зачем Китаю признавать суверенитет этих стран, если они могут стать сферой влияния Пекина,

– отметил политический аналитик.

Если Китай станет серьезно помогать России в войне, то Запад может проиграть. И в этом случае Москва попадет под полное влияние КНР.

"И уже тогда Китай сможет "отредактировать" все границы постсоветского пространства так, как ему выгодно", – подчеркнул он.



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Политика Пекина станет более четкой

Собеседник подчеркнул, что сейчас Китай ждет контрнаступления украинских сил.



"После этого политика Пекина станет более четкой. Он будет рассчитывать и смотреть, что ему выгодно. Будет размышлять, хватит ли ему ресурсов пойти против Запада, чтобы разделить мир на два полюса: Китай, Россия, Иран, Северная Корея и остальной цивилизованный мир" , – отметил политический Армен Чибухчан.

Реакция на заявление китайского посла во Франции по СССР и Крыму