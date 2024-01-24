Самый простой и эффективный способ изменить мнение Фицо – привезти его в Киев. Об этом 24 Каналу сказал политолог Владимир Фесенко. Отметим, что слова премьер-министра Словакии прозвучали накануне его первой встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде.

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"Если Фицо считает, что в Киеве все спокойно, то пусть приезжает, если не испугается. Его нужно привезти на место трагедий, чтобы он посмотрел, что произошло с домами после российских обстрелов", – сказал Фесенко.

Правительство меняется, а народ остается

Как отметил политолог, в свое время трагедия в Буче очень сильно повлияла на европейских политиков. Кстати, это способствовало решению Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Не только потому, что было соболезнование украинцам и осознание, что нам нужно помочь, но было еще и понимание, что Украина выстояла против российского нашествия. Мы продемонстрировали свою способность в защите нашей страны, а соответственно, можем быть эффективной страной в Евросоюзе,

– добавил Фесенко.

Ранее Германия и Франция были лидерами среди скептиков по евроатлантической интеграции Украины, однако сейчас у них другая позиция. К сожалению, сейчас есть Виктор Орбан и Роберт Фицо.

Позиция Фицо цинична. Я думаю, что он сознательно лжет о реальной ситуации в Киеве. Премьер Словакии закрывает глаза. Он не хочет ничего видеть и знать о преступной войне России против Украины. Надо напоминать разными способами, поэтому нужны переговоры,

– подчеркнул политолог.

По его словам, украинцы всегда должны помнить, что правительства меняются, а венгры и словаки – наши соседние и дружественные народы.

"Я думаю, что через некоторое время ситуация может поменяться и в Венгрии, и в Словакии. Для нас главное делать нашу работу и продвигать наши интересы", – подытожил Фесенко.

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