Найпростіший та найефективніший спосіб змінити думку Фіцо – привезти його в Київ. Про це 24 Каналу сказав політолог Володимир Фесенко. Зазначимо, що слова прем'єр-міністра Словаччини пролунали напередодні його першої зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем в Ужгороді.
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"Якщо Фіцо вважає, що в Києві все спокійно, то нехай приїжджає, якщо не злякається. Його треба привезти на місце трагедій, аби він подивився, що сталося з будинками після російських обстрілів", – мовив Фесенко.
Уряд змінюється, а народ залишається
Як зауважив політолог, свого часу трагедія в Бучі дуже сильно вплинули на європейських політиків. До речі, це сприяло рішенню Євросоюзу про надання Україні статусу кандидата в члена до ЄС.
Не тільки тому, що було співчуття українцям й усвідомлення, що нам треба допомогти, але було ще й розуміння, що Україна вистояла проти російської навали. Ми продемонстрували свою спроможність в захисті нашої країни, а відповідно можемо бути ефективною країною в Євросоюзі,
– додав Фесенко.
Раніше Німеччина й Франція були лідерами серед скептиків щодо євроатлантичної інтеграції України, проте зараз у них інакша позиція. На жаль, нині є Віктор Орбан й Роберт Фіцо.
Позиція Фіцо цинічна. Я думаю, що він свідомо бреше про реальну ситуацію в Києві. Прем'єр Словаччини заплющує очі. Він не хоче нічого бачити й знати про злочинну війну Росії проти України. Треба нагадувати в різний спосіб, тому потрібні переговори,
– наголосив політолог.
За його словами, українці завжди мають пам'ятати, що уряди змінюються, а угорці та словаки – наші сусідні та дружні народи.
"Я думаю, що через певний час ситуація може помінятися і в Угорщині, й в Словаччині. Для нас головне робити нашу роботу й просувати наші інтереси", – підсумував Фесенко.
Інші проросійські заяви Фіцо
- Слова прем'єр-міністра Словаччини про "мирне життя у Києві" далеко не перша його цинічна заява. Днями словацький лідер сказав, що Україна – "не суверенна й залежна держава". Буцімто нею повністю керують Сполучені Штати Америки.
- Фіцо також вважає, що Україна нібито має погодитися на територіальні поступки Росії. Мовляв, повинен бути "якийсь компроміс", адже росіяни не підуть з Криму, Донбасу і Луганська.
- Водночас у МЗС Словаччини обурені скандальною заявою прем'єр-міністра. Глава МЗС Юрай Бланар стверджує, що позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України залишається незмінною, а країна засуджує російський напад на Україну.