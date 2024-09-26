Неожиданное заявление президента Ирана: действительно ли там хотят кинуть Путина

В Иране внезапно заявили, что никогда не одобряли вторжение России в Украину. Это заявление существенно отходит от той линии, которой там придерживаются в отношениях с Россией.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, что Иран всегда работает по такому принципу.

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О чем свидетельствует заявление президента Ирана

Как отметил Подоляк, президент Ирана – достаточно номинальная фигура. Все важные решения принимает Корпус стражей Исламской революции. А такое заявление президента Ирана – просто пшик, чтобы заработать дополнительные деньги.

Они всегда так работают. Делают заявления. Потом на эти заявления ведутся в ЕС и США. Подписывают какие-то соглашения с Ираном. Это помогает Ирану получить дополнительные деньги, которые они тратят на развитие милитарной составляющей своей экономики. Не нужно тут верить в иллюзии,

– сказал Подоляк.

Иран отдает буквально все, что только Россия попросит. Тут и дроны, и работа инженеров и т.п. Уже были сообщения о баллистических ракетах из Ирана. Там вообще не заинтересованы в том, чтобы Россия проиграла в войне.

В Иране будут делать все необходимое для того, чтобы Россия в этой войне или получила паузу, или мягкую капитуляцию Украины. Тогда Иран будет вести себя еще более дерзко. Ведь Россия будет инвестировать гораздо больше денег в эту страну. Это будет не только стратегическое партнерство. Это будет такой альянс, который будет угрожать миру в мире,

– подчеркнул Подоляк.

В начале сентября стало известно, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности. В Иране, конечно же, нагло отрицают, что они это делали. Ранее там также отрицали поставки "Шахедов" в Россию.