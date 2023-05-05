Кремль хочет "слить" Пригожина, – Клочок объяснил, почему Путину не нужен "Вагнер"

Скорее всего, Кремль захотел слить владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина вместе с его подразделениями. Это – позитивная история для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, если Пригожина действительно сливают, это будут хорошие новости для Украины. Именно он – из лагеря неадекватных ультраправых российских националистов и так называемых "z-патриотов".

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Почему Кремль хочет слить Пригожина

Как отметил Клочок, относительно недавнее потепление между Пригожиным и руководством минобороны России свидетельствовало, что между ними все нормально. Однако недавний удар беспилотниками по Кремлю изменил ситуацию.

Он предполагает, что к этому удару мог быть причастен и Пригожин, и определенные влиятельные группы, которые хотят влиять на власть в России. Хотя это только гипотеза.

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Кроме того, ЧВК "Вагнера" уже выполнило свою задачу для Кремля. Одна из этих задач – ликвидация зеков. Это существенно ослабило нагрузку на российский бюджет, ведь расходов на них стало гораздо меньше.

Скорее всего, было принято решение убрать остатки ЧВК "Вагнера". Это можно сделать просто. Просто можно не передавать снаряды. Я далек от мнения, что "снарядный голод" есть в России по всей линии фронта. В принципе, никто не жалуется. Один Пригожин говорит, что нечем воевать,

– отметил Клочок.

Подготовка к уничтожению вагнеровцев продолжалась уже давно. В последние полгода в России активно создавали различные частные военные компании, которые уже находятся на Востоке. Повлияло на это и то, что ЧВК "Вагнера" стала абсолютно неуправляемой.

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