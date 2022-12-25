Путин снова заговорил о переговорах с Украиной: чего на самом деле хочет диктатор

Владимир Путин в очередной раз заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом. Россия уже не может остановить маховик, который сама и раскрутила.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, новое заявление Путина о готовности России к переговорам – это продолжение старого сценария Кремля.

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Как отметил Мусиенко, страна-агрессор вложила очень много сил и средств в то, чтобы доказать миру, что якобы готова к перемирию. Для этого в иностранной прессе публикуют соответствующие статьи, также над этим работает российская агентура в разных странах.

Кремль продолжает реализовывать этот сценарий. Он неудачен, но остановить его уже не могут,

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что Путин также продолжает говорить о переговорах с Украиной, поскольку тоже является участником сценария, который сам и санкционировал.

Истинная цель заявлений российского диктатора

Говоря о готовности к переговорам с Украиной, российский диктатор действительно хочет остановить войну. Но есть один нюанс – только на время.

Россия сейчас очень бы хотела, чтобы боевые действия приостановились на определенный период, чтобы собрать большие ресурсы и подготовиться к предстоящим наступательным действиям. Именно это нужно Кремлю,

– сказал Мусиенко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований добавил, что только из-за необходимости паузы в войне россияне продолжают настаивать на переговорах.

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Путину уже никто не верит

Однако, как отметил Мусиенко, заявлениям Владимира Путина уже никто не верит. Западные чиновники понимают, что на самом деле Россия не готова завершать войну. В частности, об этом заявляли:

президент США Джо Байден;

генсек НАТО Йенс Столтенберг;

канцлер Германии Олаф Шольц.

"Многие западные чиновники говорят о том, что не видят признаков готовности Москвы прекратить войну в Украине. Все они прекрасно понимают подлинные намерения России", – отметил военный эксперт.

При каких условиях возможны переговоры с Россией

В то же время, по словам Мусиенко, на Западе звучат тезисы о том, что при определенных условиях переговоры между Россией и Украиной возможны. Однако для этого нужно, чтобы у России была конструктивная позиция.

В частности, об этом говорили в США. Конструктивная позиция – это минимум вывод российских войск с территории Украины. Это совпадает с украинской точкой зрения,

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что сколько бы Россия ни старалась, у нее не получается скрыть свои реальные намерения.

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