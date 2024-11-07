Глава Кремля сказал, что Россия якобы признавала границы Украины на базе договоренностей, что она является нейтральным государством.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления Владимира Путина во время пресс-конференции на Валдайском форуме.

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По его словам, без нейтралитета Украины "трудно представить добрососедские отношения с ней у России". Впрочем, он заявил, что должны быть условия для досрочного урегулирования войны.

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Также Путин отметил, что новые границы Украины будут зависеть от динамики событий, происходящих, и мнения жителей исторических территорий России.

К слову, российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к переговорам в вопросе окончания войны, но не на базе "хотелок" Киева, а на базе "Стамбула" и реалий сегодняшнего дня.