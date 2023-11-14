Это был фальшстарт, – российский оппозиционер о сообщениях про отход оккупантов из Херсонщины
Вражеское минобороны заявило, что якобы перекидывает свои войска с левого берега Херсонщины. Впрочем, впоследствии это заявление аннулировали. Но формулировка относительно "перегруппировки войск" достаточно известна.
Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что это синоним к слову "отступление".
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"Это все было под Харьковом, под Киевом. В советской историографии известно несколько синонимов. Слово "отступление" было запрещено. Речь шла о "выравнивании линии фронта". "Перегруппировка, передислокация на более выгодные рубежи" – это значит отступление", – подчеркнул Яковенко.
То, что российские СМИ сначала обнародовали, а затем сразу убрали это заявление – означает, что решение готово. Но, похоже, его откладывают.
"Вопрос в терминах. Это хорошая новость", – предположил российский оппозиционный журналист.
Суета по поводу такого сообщения свидетельствует о том, что российское командование просто не понимает, что ему делать. Или дальше класть десятки тысяч своих военных вблизи Авдеевки, или пытаться противостоять ВСУ на Херсонщине.
Это все-таки фальшстарт. СМИ получают какую-то информацию от лиц, которые принимают решения. Скорее всего, это генштаб. Но в этом случае кто-то поспешил,
– убежден Игорь Яковенко.
Что означает сообщение врага о якобы "перегруппировке войск": смотрите видео
Что известно о якобы "перегруппировке войск" врага на Херсонщине
- В Минобороны России отметили, что перекинуть военных решило командование "Днепр". Мол, россияне хотят перекинуть свои войска на "более выгодные позиции" к востоку от Днепра. Оккупанты сказали, что речь идет о новой перегруппировке на левобережье. После того, мол, якобы освободится часть сил, которые привлекут для "наступления на других направлениях". Впоследствии российские медиа убрали эти заявления.
- Пресс-секретарь Путина отказался комментировать эти сообщения. Дмитрий Песков заявил, что он якобы не имеет права комментировать дела на фронте и перенаправил к российским военным.
- В Центре национального сопротивления заявили, что так россияне проводят информационную операцию против украинского государства. Однако никакого движения врага на Херсонщине сейчас не зафиксировали.
- Советник руководителя ОП Михаил Подоляк убежден, что такое рассогласование может свидетельствовать о том, что в руководстве России есть внутренние конфликты.