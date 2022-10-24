Россияне нарисовали карту с пострадавшими регионами в случае подрыва "грязной бомбы": где эпицентр

На фоне заявлений Шойгу о "грязной бомбе" в сети появилось фото созданной россиянами карты Украины. На ней изображены регионы, которые якобы пострадают в случае взрыва.

Шойгу выдал фейковое обвинение в адрес Украины относительно подготовки к применению "грязной бомбы". После таких заявлений в Минобороны России распространили карту областей, которые, якобы, пострадают во время подрыва, сообщает 24 канал.

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Россияне уже назвали возможный "эпицентр взрыва"

Судя по карте, после подрыва "бомбы" радиоактивные вещества якобы коснутся Киева, дойдут до Львова и даже Польши. Эпицентр взрыва – временно оккупированный Энергодар.

При взрыве пострадает даже Польша / Фото Минобороны России

Хотя Шойгу обвиняет в подготовке этой провокации Украину, всем известно, что Россия таким образом анонсирует свои преступления.

"Грязная бомба" по телефону от Шойгу: что известно

23 октября Сергей Шойгу обзвонил иностранных министров обороны и рассказал им бред о "грязной бомбе". Владимир Зеленский заявил, что российский министр устроил "телефонную карусель".

После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Дипломаты обсудили новую российскую волну дезинформации.

Алексей Резников пригласил миссии ООН и МАГАТЭ в Украину и призвал мир ответить на ядерный шантаж России. Кроме того, Резников заявил, что Сергей Шойгу выдал абсурдную и опасную ложь о "грязной бомбе".

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