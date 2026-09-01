Пекин предлагает подход, направленный на устранение не только последствий, но и первопричин кризисов. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе выступления на заседании Рады глав государств.

Что сказал Си Цзиньпин

Председатель КНР подчеркнул необходимость комплексного взаимодействия для достижения прочного мира в горячих точках.

Что касается таких международных и региональных "горячих точек", как Украина, Ближний Восток и Афганистан, Китай готов укреплять взаимодействие и координацию со всеми сторонами, придерживаясь подхода, направленного на устранение как симптомов, так и причин проблемы, и содействовать политическому урегулированию,

– сказал Си Цзиньпин.

Параллельно с этими заявлениями стало известно о предстоящем дипломатическом визите китайского лидера в США.

Так, Си Цзиньпин впервые за 11 лет посетит Вашингтон, где 24 сентября встретится с президентом США Дональдом Трампом. В то же время глава Китая решил пропустить Генеральную Ассамблею ООН.

К слову, тему завершения войны в Украине также поднял премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Индийский чиновник призвал перейти от бесконечного противостояния к прекращению боевых действий, подчеркнув, что каждый день войны отбрасывает человечество назад.

На это Путин ответил, что "Россия движется к завершению войны".