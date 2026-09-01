Пекін пропонує підхід, спрямований на усунення не лише наслідків, а й першопричин криз. Про це голова КНР Сі Цзіньпін заявив під час виступу на засіданні Ради глав держав.

Що сказав Сі Цзіньпін

Голова КНР підкреслив необхідність комплексної взаємодії для досягнення тривалого миру в гарячих точках.

Щодо таких міжнародних і регіональних гарячих точок, як Україна, Близький Схід та Афганістан, Китай готовий зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами, дотримуючись підходу, спрямованого на усунення як симптомів, так і причин проблеми, та сприяти політичному врегулюванню,

– сказав Сі Цзіньпін.

Паралельно з цими заявами стало відомо про майбутній дипломатичний візит китайського лідера до США.

Так, Сі Цзіньпін уперше за 11 років відвідає Вашингтон, де 24 вересня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Водночас очільник Китаю вирішив пропустити Генеральну Асамблею ООН.

До слова, тему завершення війни в Україні також порушив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва. Індійський урядовець закликав перейти від нескінченного протистояння до припинення бойових дій, наголосивши, що кожен день війни відкидає людство назад.

На це Путін відповів, що "Росія рухається до завершення війни".