Этим нельзя не воспользоваться, – Сырский заявил, что для освобождения Бахмута созданы все условия

Силы обороны Украины создали все условия для освобождения Бахмута, захватившего российские военные. Оккупанты допустили ошибку, из-за чего теперь находятся в полуокружении.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" совершили большую ошибку, когда полностью "залезли" в Бахмут. Генерал-полковник напомнил, что вагнеровцы понесли бешеные потери в личном составе, из-за чего ЧВК "Вагнера" фактически потерял боеспособность.

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Сырский назвал ошибку вагнеровцев в Бахмуте

Александр Сырский заявил, что созданы все условия для возвращения Бахмута с меньшими потерями.

В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями,

– сказал он.

Командующий объяснил, что оккупанты в Бахмуте находятся в полуокружении и украинские военные не могут не воспользоваться этим.

"Потому что вообще расположение российских войск в настоящее время напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну этим просто нельзя не воспользоваться", – заявил Сырский.

При этом он отметил, что постарается как можно быстрее отвоевать город.

Какое значение Бахмута

Александр Сырский объяснил, каково стратегическое значение Бахмута. Прежде всего, по его словам, Бахмут – это центр сосредоточения основных направлений и дорог.

Например, через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. То есть это центр, где сходятся все эти пути,

– сказал он.

Следовательно, как отметил Сырский, оккупанты могут наступать по меньшей мере на трех направлениях, используя развитую сеть дорог.

Также командующий рассказал, что местность вокруг Бахмута – это сосредоточение разного рода господствующих высот, которые в свою очередь позволяют контролировать большую часть местности вокруг, на подступах к Бахмуту.

"Это повышает его роль как плацдарма для дальнейших наступательных действий. Буквально в трех километрах за Бахмутом начинаются следующий город Часов Яр. И здесь нам очень важно остановить врага в Бахмуте, который там находится в низине", – резюмировал генерал-полковник.

Какая ситуация под Бахмутом