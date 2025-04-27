Трамп в своем посте после разговора с Зеленским раскрыл одну неожиданную деталь

Дональд Трамп опубликовал пост, где раскритиковал российского диктатора Путина. Однако пока не стоит утверждать, что президент США изменил мнение относительно войны в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации Центр совместных действий Олег Рыбачук, отметив, что ранее в своих постах Трамп просто призывал Путина быть более преданным миру. На этот раз уже была неожиданная деталь. Президент США более резко высказался в отношении российского диктатора.

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Начнет ли Трамп жестче действовать в отношении России

Как отметил Рыбачук, конечно, хочется думать, что в дальнейшем Трамп начнет жестче действовать в отношении России. А уже потом слова перейдут в реальные действия. Но пока стоит быть осторожными с выводами.

Нужно подождать несколько дней. "Трампология" показывает, что, когда Трамп резко возмущается на Путина, то на второй день он начинает упрекать Зеленского. Трамп всегда маневрирует. Если после этого сообщения у нас не будет таких демонстративных обстрелов и Трамп не "переключится" на Зеленского, то можно будет говорить об определенных качественных изменениях,

– отметил Рыбачук.

Вполне вероятно, что Трамп начал раздражаться из-за Путина. У него уже через несколько дней будет 100 дней президентства, а особых результатов по мирным переговорам нет. Россия затягивает их, коварно бьет по украинским городам и не хочет идти на компромиссы.

Напомним, 26 апреля состоялось прощание с Папой Римским Франциском в Ватикане. Тогда же Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели результативную встречу.