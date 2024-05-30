Напомните ему, когда Россия оккупировала Крым: чем заявление Трампа об ударе по Москве выгодно Украине

Бывший глава Белого дома и ныне кандидат в президенты США Дональд Трамп на закрытом мероприятии предвыборной кампании заявил, что "разбомбил бы Москву", если бы она напала на Украину при его президентстве. Говорить о том, что Трамп действительно так сделает нет никаких оснований, потому что он всегда заигрывал с диктаторами. Однако его слова могут сыграть на руку Украине.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, заметив, что Трамп часто делает много экстравагантных выпадов, которые, на первый взгляд, могут ему добавлять, но подыгрывают совсем другим политическим силам. Возможно, этот раз так и произойдет.

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Какая польза Украине от популистского заявления Трампа

Трамп – это популист. К счастью, сегодня это понимают в Европе, поэтому готовятся к возможному следующему сроку президентства Трампа. Как отметил Клочок, его заявление – это исключительно заигрывание с избирателем, но в этом есть очень хороший и положительный момент для Украины.

На фоне политического противостояния в Соединенных Штатах Америки Джозеф Байден несколько отошел в своей риторике от вопроса поддержки Украины. Ведь понимает опасность разделения электорального поля относительно участия США в урегулировании международных военных конфликтов.

То, что Трамп сегодня подогрел эту тему в США, будет побуждать Байдена делать соответствующие шаги и заявления. В этом смысле очень показательным является пока неопределенность Белого дома относительно участия главы овального кабинета в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии 15 – 16 июня,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

По его словам, для нас популистское заявление Трампа является шансом убедить Байдена посетить Саммит мира, чтобы своим присутствием он продемонстрировал поддержку наших попыток противостоять российской агрессии. Действующему президенту США это может существенно добавить в избирательной кампании.

Трамп имел шанс "разбомбить Москву"

Заявления о том, что Трамп "разбомбил бы Москву или Пекин", совсем не укладывается в здоровую логику. Ведь во время своего президентства он встречался с Владимиром Путиным, которому дарил какие-то мячи, а также с Ким Чен Ыном очень любезно пытался уладить ситуации с Южной и Северной Кореей. Тоже самое касается политики с Китаем.

Трамп делал некоторые жестокие вещи в отношении Китая, вводя санкции, но американские экономисты говорили, что такая политика с Китаем не добавила экономике Соединенных Штатов, она существенно подорвала ее устойчивость.

Я советовал бы политтехнологам и спичрайтерам Трампа выдать ему памятку, где будет прописано, в каком году Россия прибегла к аннексии Крыма. В 2014 году он еще не был президентом, но потом, когда он стал президентом, то у него были все шансы разбомбить Россию. Почему он этого не сделал? Потому что он откровенный популист,

– отметил Клочок.

Кроме того, сейчас есть много нарративов о том, что Трамп остановил "Северный поток-2", передал Украине летальное оружие. Вспомним о летальном оружии, в частности, Javelin, которые приказали разместить исключительно на Западе Украины. Ими нельзя было уничтожать даже российские танки в Донецкой и Луганской областях. Поэтому от летального оружия, которое передал Трамп, не было никакой пользы.

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