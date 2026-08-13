Трамп не мог этого допустить, – эксперт NISS разобрал заявление Зеленского по ПВО

Зеленский в беседе с CNN заявил, что если США продадут Украине 5% ракет для системы Patriot со своих складов, то она переживет зиму. Сейчас у нашей страны есть 1% этого вооружения. Трамп сообщил, что таких ракет в США достаточно, но передавать их Украине не планирует, поскольку Байден ранее уже поставил ей много всего.

Комментируя в эфире 24 Канала заявление Зеленского о необходимости ракет для Patriot, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус подчеркнул, что те 5 %, которые нужны Украине – это не такая уж большая доля. Отдельный вопрос – какова на самом деле ситуация с американскими запасами.

Ракеты для Patriot: Трамп оказался в логической ловушке

Всего в мире, как отметил эксперт NISS, ориентировочно 5 систем, способных сбивать баллистические ракеты: кроме Patriot, есть еще THAAD и другие средства, но их мало. Очевидно, что наиболее распространенное средство в мире – это Patriot. Открытым остается вопрос, сколько на самом деле этих ракет на складах США.

Потому что у меня возникает осторожное ощущение, что Дональд Трамп сам не понимает точное количество того, что есть в запасах США. С этим была связана история с отменой уже готовой операции против Ирана. Все знали, что должна была состояться очередная атака США на Иран, но в последний момент передумали. Отменили именно потому, что провели ревизию складов ракет-перехватчиков и сообщили, что их недостаточно. Это официальная причина, почему не состоялась операция против Ирана,

– пояснил Ус.

Понятно, что после того, как было сказано, что у самих США недостаточно ракет-перехватчиков, то, как подчеркнул эксперт NISS, предпринимать шаги не то что по передаче, а даже по продаже их по программе PURL для Украины, выглядело бы очень странно.

То есть здесь американцы говорят, что их нет, и поэтому не могут реализовывать национальные интересы США, а потом эти же ракеты будут продавать кому-то, чтобы их передали Украине. Это логическая ловушка, и Трамп не мог себе позволить подобные вещи. У меня есть большой вопрос по поводу того, насколько перед определенными заявлениями Трамп проверяет те данные, о которых говорит, действительно ли он уверен в том, что может быть так, как он заявляет,

– задумался Ус.

О дефиците ракет-перехватчиков для Patriot: смотрите в видео

В частности, он привел пример заявлений о возможности Украины производить ракеты для Patriot, а именно PAC-3 для сбивания баллистических ракет. Для этого, в частности, требуется лицензия от Boeing на боевую головку. Это, как отметил эксперт NISS, самое главное в ракете-перехватчике. А Boeing, по его словам, никому эту лицензию не дает. Только 2 страны в мире производят такие ракеты: Япония и Германия, но не боеголовки. Они по-прежнему поставляются компанией Boeing.

Украина оказалась в ситуации, когда США сами заявили, что им не хватает этих ракет, и просят, чтобы они предоставили хотя бы 5% от того, что у них есть, но Штаты могут и не пойти на это. Однако это не означает, что не нужно вести переговоры. В конце концов, что там реально на складе, далеко не все знают в США, и до сих пор не провели ревизию всех запасов. Нет четкого понимания того, что желательно использовать в ближайший период, пока оно в соответствии со стандартами не выйдет из строя,

– заявил Ус.

О контексте переговоров между США и Украиной

Эксперт NISS рассуждает так, что лучше передать эти ракеты Украине, чтобы она их утилизировала, противодействуя российской баллистике, чем чтобы они гнили на складе. Ус предположил, что именно в этом контексте ведутся переговоры, чтобы получить то, что скоро выйдет из строя.

Интервью каналу, ассоциирующемуся с демократами, который Трамп называет fake news, я имею в виду CNN, было дано для того, чтобы подтолкнуть Демократическую партию к тому, чтобы она добилась, чтобы у США не было войны с Ираном, и тогда аргумент о том, что эти ракеты нужны Штатам, отпадет,

– озвучил Ус.

Он также напомнил, что 3 ноября пройдут промежуточные выборы в США. Все идет к тому, что демократы, как подчеркнул эксперт NISS, победят, и в Палате представителей будет демократическое большинство.

Он прогнозирует, что в Сенате могут произойти определенные изменения, которые приведут к большинству представителей Демократической партии. Политическая конфигурация со следующего года изменится и, как подытожил Ус, стоит наладить взаимоотношения с демократами, понимая, что у них будет влияние.