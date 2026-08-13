Коментуючи в етері 24 Каналу заяву Зеленського щодо необхідності ракет до Patriot, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, наголосив, що ті 5%, які потребує Україна – це не така вже й велика частка. Окреме питання, яка насправді ситуація з американськими запасами.

Ракети до Patriot: Трамп опинився в логічній пастці

Всього у світі, як зазначив експерт NISS, орієнтовно 5 систем, які можуть збивати балістику: крім Patriot, ще є THAAD, інші засоби, але їх мало. Очевидно, що найбільш поширений засіб у світі – це Patriot. Відкритим залишається питання, скільки дійсно є цих ракет на складах США.

Тому що у мене виникає обережне відчуття, що Дональд Трамп сам не розуміє точну кількість того, що є в запасах США. З цим була пов'язана історія зі скасуванням вже готової операції проти Ірану. Всі знали, що повинна була бути чергова атака США на Іран, але в останню мить передумали. Скасували саме тому, що провели ревізію складів щодо ракет-перехоплювачів і повідомили, що їх недостатньо. Це офіційна причина, чому не було операції проти Ірану,

– пояснив Ус.

Зрозуміло, що після того, як було сказано, що недостатньо ракет-перехоплювачів у самих США, то, як підкреслив експерт NISS, робити кроки по не те що передачі, навіть з продажу їх по програмі PURL для України, виглядало б дуже дивно.

Тобто тут американці говорять, що їх нема, і тому не можуть реалізовувати національні інтереси США, а потім ці самі ракети продаватимуть комусь, щоб їх дали Україні. Це логічна пастка, і Трамп не міг собі дозволити подібні речі. В мене є велике питання з приводу того, наскільки перед певними заявами Трамп верифікує ті дані, про які говорить, чи дійсно він упевнений у тому, що може бути так, як він заявляє,

– замислився Ус.

Про дефіцит ракет-перехоплювачів до Patriot: дивіться у відео

Зокрема він навів приклад заяв щодо можливості України виробляти ракети для Patriot, саме PAC-3 для збиття балістики. Вони потребують зокрема ліцензії від Boeing на бойову головку. Це, як зауважив експерт NISS, найголовніше в ракеті-перехоплювачі. А Boeing, з його слів, нікому цю ліцензію не дає. Лише 2 країни у світі виробляють такі ракети: Японія та Німеччина, але не боєголовки. Вони лишаються від компанії Boeing.

Україна опинилась у ситуації, коли США самі сказали, що їм бракує цих ракет, просить, щоб вони дали хоча б 5% того, що мають, але Штати можуть і не піти на це. Однак це не значить, що не треба вести переговори. Зрештою, що там реально на складі, далеко не всі знають у США і все ще не провели ревізію всіх запасів. Нема чіткого розуміння того, що бажано використати найближчим періодом, поки воно згідно зі стандартами не вийде з ладу,

– озвучив Ус.

Про контекст переговорів між США і Україною

Експерт NISS розмірковує так, що краще дати ці ракети Україні, щоб вона їх утилізувала, протидіючи російській балістиці, ніж вони будуть гнити на складі. Ус припустив, що саме в цьому контексті проводяться переговори, аби отримати те, що скоро вийде з ладу.

Інтерв'ю каналу, який асоціюється з демократами, який Трамп називає fake news, я маю на увазі CNN, було дане для того, щоб підштовхнути Демократичну партію, аби вона дотиснула до того, щоб не було у США війни з Іраном, і тоді аргумент, що Штатам ці ракети потрібні, відпаде,

– озвучив Ус.

Він також нагадав, що 3 листопада пройдуть проміжні вибори в США. Все йде до того, що демократи, як підкреслив експерт NISS, переможуть і в Палаті представників буде демократична більшість.

Він прогнозує, що у Сенаті можуть відбутись певні зміни, які призведуть до більшості представників Демократичної партії. Політична конфігурація з наступного року зміниться і, як підсумував Ус, варто налагодити взаємини з демократами, розуміючи, що у них буде влив.