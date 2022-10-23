Полковник запаса заметил закономерность между заявлениями Эрдогана и массовыми обстрелами Украины

Россия не перестает терроризировать Украину постоянными атаками критической инфраструктуры и не только. Все это на фоне неудач на фронте. Вероятно, так страна-агрессор хочет принудить нас "к миру".

На переговорах Украины и России, несмотря на четкую позицию украинской стороны в этом вопросе, продолжает настаивать и президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор – в эфире 24 канала.

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Также он подметил интересную закономерность между массированными атаками Украины и заявлениями турецкого президента. Бесспорно, это заметили наши Силы противовоздушной обороны.

Как только Эрдоган начинает говорить о переговорах, Россия массово обстреливает Украину ракетами,

– отметил Свитан.

И добавил, что такие заявления звучали и во время переговоров по зерновому соглашению в Стамбуле. Тогда же россияне массированно атаковали Винницу, было много потерь среди гражданских.

Кроме того, 9 октября появлялись сообщения, что Турция якобы хочет организовать переговоры между странами Запада и Россией без участия Украины, а Анкара якобы передала соответствующее предложение Вашингтону. Так уже на следующий же день гатить по украинским городам вылетело почти 80 ракет и дронов разных типов.

Таких примеров еще несколько. Однако закономерность уже очевидна. Так Россия действует как государство-террористка и хочет принудить к переговорам. Именно поэтому нам нужно еще больше помощи западных партнеров.

Когда в последний раз Эрдоган настаивал на переговорах

О том, что Эрдоган снова заявил о готовности внести вклад в прекращение войны путем переговоров, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после беседы с лидером Турции . Эрдоган убежден, что видение дипломатического разрешения конфликта должно быть живым при любых обстоятельствах.

Свитан отметил закономерность между заявлениями Эрдогана и обстрелами: смотрите видео

При этом накануне этого разговора советник Эрдогана Ибрагим Калин подчеркивал, что предпосылок для встречи Зеленского и Путина сейчас нет, ведь он возможен только после прекращения аннексии – любых договоренностей нужно достигать с соблюдением территориальной целостности Украины.

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