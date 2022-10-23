На перемовинах України і Росії, попри чітку позицію української сторони у цьому питанні, продовжує наполягати і президент Туреччини Реджеп Ердоган. Хоча про це розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор – в ефірі 24 каналу.
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Також він помітив цікаву закономірність між масованими атаками України та заявами турецького президента. Безперечно, це й зауважили наші Сили протиповітряної оборони.
Як тільки Ердоган починає говорити про перемовини, Росія масово обстрілює Україну ракетами,
– зазначив Світан.
І додав, що такі заяви лунали й під час перемовин щодо зернової угоди у Стамбулі. Тоді ж росіяни масовано атакували Вінницю, було багато втрат серед цивільних.
Крім цього, 9 жовтня з'являлись повідомлення, що Туреччина нібито хоче організувати переговори між країнами Заходу та Росією без участі України, а Анкара буцім передала відповідну пропозицію Вашингтону. То вже наступного ж дня гатити по українських містах вилетіло майже 80 ракет та дронів різних типів.
Таких прикладів є ще декілька. Однак закономірність вже очевидна. Так Росія діє як держава-терористка і хоче примусити до перемовин. Саме тому нам потрібно ще більше допомоги від західних партнерів.
Коли востаннє Ердоган наполягав на переговорах
Про те, що Ердоган знову заявив про готовність зробити внесок у припинення війни шляхом переговорів, повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з лідером Туреччини. Ердоган переконаний, що бачення дипломатичного вирішення конфлікту має бути живим за будь-яких обставин.
Світан зауважив закономірність між заявами Ердогана та обстрілами: дивіться відео
Перемовини України та Росії: останні новини
- Росія майстерно вигадує нові способи шантажувати Україну і світ для того, аби буквально вмовити нас сісти за стіл перемовин. Черговий такий шантаж росіяни вигадали з підривом Каховської греблі.
- Україну не раз намагалися схилити до переговорів з Росією. Тож Єрмак проїхався по фанатах "миру ціною України".
- Умовні "ліберали" у оточенні Путіна активно обговорювали тему перемовин та просували її у березні, тоді й були спроби ці перемовини проводити. У кінці березня Путін від всього цього дистанціювався, а лібералам "закрили роти" силовики.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган неодноразово пропонував організувати зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна. Однак така зустріч неможлива, поки Росія намагається анексувати українські території.