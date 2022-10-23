На перемовинах України і Росії, попри чітку позицію української сторони у цьому питанні, продовжує наполягати і президент Туреччини Реджеп Ердоган. Хоча про це розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор – в ефірі 24 каналу.

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Також він помітив цікаву закономірність між масованими атаками України та заявами турецького президента. Безперечно, це й зауважили наші Сили протиповітряної оборони.

Як тільки Ердоган починає говорити про перемовини, Росія масово обстрілює Україну ракетами,

– зазначив Світан.

І додав, що такі заяви лунали й під час перемовин щодо зернової угоди у Стамбулі. Тоді ж росіяни масовано атакували Вінницю, було багато втрат серед цивільних.

Крім цього, 9 жовтня з'являлись повідомлення, що Туреччина нібито хоче організувати переговори між країнами Заходу та Росією без участі України, а Анкара буцім передала відповідну пропозицію Вашингтону. То вже наступного ж дня гатити по українських містах вилетіло майже 80 ракет та дронів різних типів.

Таких прикладів є ще декілька. Однак закономірність вже очевидна. Так Росія діє як держава-терористка і хоче примусити до перемовин. Саме тому нам потрібно ще більше допомоги від західних партнерів.

Коли востаннє Ердоган наполягав на переговорах

Про те, що Ердоган знову заявив про готовність зробити внесок у припинення війни шляхом переговорів, повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з лідером Туреччини. Ердоган переконаний, що бачення дипломатичного вирішення конфлікту має бути живим за будь-яких обставин.

Увага! При цьому напередодні цієї розмови радник Ердогана Ібрагім Калін наголошував на тому, що передумов для зустрічі Зеленського та Путіна зараз немає, адже вона можлива лише після припинення анексії – будь-яких домовленостей потрібно досягати з дотриманням територіальної цілісності України.

Світан зауважив закономірність між заявами Ердогана та обстрілами: дивіться відео

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