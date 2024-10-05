Постоянно выдает контраверсионные заявления: как воспринимать очередной бред от Лукашенко

Периодически самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выдает контроверсионные заявления: то чуть ли не войну начинает с Западом, то демилитаризует границу с Украиной.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский правозащитник Марк Фейгин, отметив, что от эксцентричного Лукашенко можно услышать все что угодно. Он не имеет публичного авторитета.

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Как воспринимать бред Лукашенко

Все понимают, что Александр Лукашенко является марионеткой Кремля. Он выполняет абсолютно все приказы "сверху". Хотя пытается показать, что им нельзя вертеть во все стороны.

Заметьте! Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его страна якобы готова помочь Украине в восстановлении страны. Он считает, что новая американская власть будет озабочена проблемами внутри своей страны и им будет "не до Украины".

"Лукашенко не любят не только в Москве. Он уже всем надоел за 30 с лишним лет <..> Через месяц – два – три будет говорить совершенно противоположное, мол, "Украина представляет угрозу Беларуси, потому что в её составе воюют белорусы. Полк Кастуся Калиновского – махровые бандиты, которые хотят отрезать причинные места". А они действительно желают этого", – предположил Марк Фейгин.

Поэтому последнее заявление об Украине, вероятно, связано с определенной эксцентричной реакцией на конкретные события. Российский правозащитник предположил, что украинская разведка сотрудничает с белорусской. По некоторым вопросам точно происходит диалог. Вполне вероятно, что среди украинских военных, которые сейчас проводят операцию в Курской области, есть те, кого передислоцировали с границы с Беларусью. Это может быть дистанционная договоренность с Лукашенко – если Минск демилитаризирует, демилитаризирует и Киев.

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"Возможно, были какие-то гарантии со стороны Киева. К примеру, что в 2024 году при участии ВСУ ничего не будет происходить в Беларуси. Может быть такая договоренность? Да <..> Заявления Лукашенко надо оценивать как проявление его отдельных реакций на непубличные события. Он думает, что в диалоге. Причем, Киев может подманивать, мол, "скажем перед ЕС и американцами, что он пытался предотвратить атаки на Украину с Севера". Уверен, что это игра. Киев его обманывает, а Лукашенко верит", – констатировал российский правозащитник.