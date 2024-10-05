Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін, зазначивши, що від ексцентричного Лукашенка можна почути все що завгодно. Він не має публічного авторитету.

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Як сприймати маячню Лукашенка

Всі розуміють, що Алєксандр Лукашенко є маріонеткою Кремля. Він виконує абсолютно усі накази "згори". Хоча намагається показати, що ним не можна вертіти на всі боки.

Зауважте! Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко заявив, що його країна нібито готова допомогти Україні у відновленні країни. Він вважає, що нова американська влада буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їм буде "не до України".

"Лукашенка не люблять не тільки в Москві. Він уже всім набрид за 30 з гаком років <..> Через місяць – два – три говоритиме абсолютно протилежне, мовляв, "Україна становить загрозу Білорусі, бо в її складі воюють білоруси. Полк Кастуся Калиновського – махрові бандити, які хочуть відрізати причинні місця". А вони дійсно бажають цього", – припустив Марк Фейгін.

Тому остання заява про Україну, імовірно, пов'язана з певною ексцентричного реакцією на конкретні події. Російський правозахисник припустив, що українська розвідка співпрацює з білоруською. Щодо деяких питань точно відбувається діалог. Цілком імовірно, що серед українських військових, які зараз проводять операцію в Курській області, є ті, кого передислокували з кордону з Білоруссю. Це може бути дистанційна домовленість з Лукашенком – якщо Мінськ демілітаризує, демілітаризує й Київ.

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"Можливо, були якісь гарантії з боку Києва. Приміром, що у 2024 році за участі ЗСУ нічого не відбуватиметься у Білорусі. Може бути така домовленість? Так <..> Заяви Лукашенка треба оцінювати як прояв його окремих реакцій на непублічні події. Він думає, що у діалозі. При чому, Київ може підманювати, мовляв, "скажемо перед ЄС та американцями, що він намагався запобігти атакам на Україну з Півночі". Впевнений, що це гра. Київ його обманює, а Лукашенко вірить", – констатував російський правозахисник.