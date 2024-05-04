Путин – отличный игрок в покер: как Макрон переиграл главу Кремля

Эммануэль Макрон заявил о возможности введения западных войск в Украину. И это – блестящий геополитический шаг главы Франции.

Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран войны России с Украиной Евгений Дикий, отметив, что Макрон неожиданно оказался единственным западным лидером, кто нашел правильный язык, на котором надо говорить с Путиным. Между тем российский диктатор все время пугает Европу прямым конфликтом между Россией и НАТО. К слову, французский лидер заговорил об отправке войск НАТО в Украину еще в феврале.

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Впрочем, сами же россияне больше всего боятся такого конфликта. Они слишком хорошо знают, что останется от их армии при прямом конфликте с Альянсом.

"Но надо отдать должное Путину. Он умеет блефовать. Он очень хороший игрок в покер. Он даже при очень плохой игре умеет делать каменное лицо и блефовать", – сказал Дикий.

А Запад все время на этот блеф велся. Президент Франции первый это разоблачил и ответил диктатору, подняв ставки.

Говорит: "Окей, ты тут нас пугаешь прямым столкновением. То, во-первых, мы к этому готовы, а во-вторых, мы для этого не будем ждать, пока ты нападешь на Польшу или Балтию. А мы здесь уже как раз наоборот размышляем, может наши войска в Украину тебе навстречу направить",

– добавил ветеран войны России с Украиной.

Очень важный момент в том, что Эммануэль Макрон – лидер ядерной страны. Ведь это полностью нивелирует ключевой аргумент России, что в случае чего у нее есть ядерное оружие. Однако, оно есть и у Франции.

"Именно лидер ядерной европейской страны фактически ответил Путину на его языке. И в России началась просто истерика. Это блестящий политический ход. Но с практической точки зрения я бы сейчас не ожидал, что в реальности это может сейчас произойти", – сказал Евгений Дикий.

Заявления французского лидера об отправке войск