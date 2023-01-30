Психолог объяснил циничные заявления Симоньян о "братском народе" и ядерном оружии

Маргарита Симоньян продолжает поражать абсурдными заявлениями. Ее выступления свидетельствуют о том, что у российской пропагандистки есть определенные нарушения мышления.

Об этом 24 Каналу рассказал психолог Спартак Суббота. В одном из шоу на российском пропагандистском телевидении Симоньян выдала очередную порцию бреда об Украине.

Обратите внимание Российская пропаганда – многоглавая гидра: какие методы применяет в Украине и как противостоять

В частности, пропагандистка затронула тему ядерного шантажа со стороны России. Марионетка Кремля заявила, что она не знает, может ли Москва нанести ядерный удар. В то же время Симоньян добавила, что лично она не испытывала бы ядерное оружие, потому что ей "жалко птиц и цветков".

Почему изменился нарратив Симоньян о ядерном оружии

Психолог отметил, что такое изменение риторики связано с персональными санкциями от Запада.

Когда на Западе активизировались люди, которые занимаются санкциями и постоянно начали брать на карандаш, кто что говорит, то российские пропагандисты поняли, что это может повлечь за собой серьезные последствия. После этого у них изменился нарратив,

– сказал Суббота.

Он добавил, что российские пропагандисты запели о том, что не нужно применять ядерное оружие против "дружественных стран". Однако на самом деле, по словам психолога, россияне и не могут нанести ядерный удар.

"После использования такого вида оружия России не будет уже вообще как территории. Это будет непригодная для жизни земля", – подчеркнул Суббота.

Стрим Екатерины Соляр и Спартака Субботы: смотрите полное видео

Пропагандисты могут использовать определенные заявления по окончании войны

Российские пропагандисты постоянно хвастаются тем, что якобы могут нанести Украине еще больший вред, чем сейчас. При этом подчеркивают, что Россия не делает таких шагов.

Постоянный нарратив, что они вроде бы нам помогают тем, что не делают хуже, Россия может использовать уже после того, как мы победим в войне,

– отметил психолог.

По словам Субботы, такие заявления россияне могут использовать для смягчения своего положения. Мол, они не хотели чего-то делать, но их заставили российские власти.

"Собрание людей, которым уже не помогает психиатрия"

Также Симоньян на пропагандистском шоу заявила о том, что Запад вооружает врага России, то есть украинцев. А сразу следующим предложением сказала: "Украинцы нам не враги". Более того, раньше пропагандистка говорила о том, что украинцы – это "братский народ" для россиян.

Суббота отметил, что все заявления Симоньян – это откровенный бред. По словам психолога, подача информации на пропагандистских шоу напоминает собрание пожилых людей, имеющих серьезные изъяны, которым уже и психиатрия не очень помогает.

"Они собрались, и один из них – Наполеон, другая – императрица. Они все говорят о каком-то бреде. И строят планы о том, как захватить, например, котельную. А после этого приходит санитар и говорит: "Так, у вас одна таблеточка , у вас – другая. Идите уже спать", – сказал Суббота.

Паралогическое мышление Симоньян – одно из проявлений психических расстройств

Он добавил, что российские пропагандисты действительно напоминают психически больных людей.

Спартак Суббота Психолог У меня складывается ощущение, что у них реально есть определенные психические пороки. Ведь человек не может отделить основное от второстепенного. Паралогическое мышление – это одно из проявлений формального нарушения мышления, которое бывает очень часто при серьезных психических расстройствах.

Психолог добавил, что, впрочем, наличие психического расстройства предполагает, что такой человек когда-то был здоров.

"У этих людей деструктивный взгляд на жизнь"

Что касается российских пропагандистов, то здесь, вероятно, речь больше идет о характеристике человека.

"Эти люди имеют деструктивный взгляд и искаженную форму понимания этой жизни, если они вообще понимают, что это такое. У них просто идет коммуникация через нарушение мыслительных процессов. То есть они вообще не могут логически мыслить", – подчеркнул психолог.

Суббота добавил, что ни одно из мнений приспешников Путина не является логичным и адекватным. В частности, полное отсутствие здравого смысла наблюдается у еще одного российского пропагандиста – Владимира Соловьева.

Абсурдные заявления российской пропаганды: последние новости