У каждого свои мотивы, – политолог объяснил скандальные заявления президентов Бразилии и Франции

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва сделал несуразное заявление с предложением Украине отдать Крым России. От него не отстает глава Франции Эммануэль Макрон.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель. По его словам, у разных стран своя мотивация громких заявлений по украинскому вопросу территорий.

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Почему Макрону не полагается

Алексей Кошель подчеркнул, что Эммануэль Макрон и сама Франция – это один из лидеров ЕС.

"Не будем забывать абсолютно прагматические и приземленные вещи, которыми иногда руководствуются политики", – отметил он.

Рейтинг Макрона очень серьезно просел после скандалов, связанных с пенсионной реформой.

Я не исключаю, что это формат, возможно, частично перебить тему, предложить свою игру, свое направление работы,

– предположил политолог.

По его мнению, на Западе политик – это носитель рейтинга своей политической силы. Вопрос политической репутации важен не только для политика, но и для его политической силы.

Почему активизировалась Бразилия

Алексей Кошель отметил, что Бразилия тоже хочет чувствовать себя лидером, но уже на Латиноамериканском континенте.

Конечно, правительство, активно участвующее в разрешении такого масштабного конфликта, имеет свою выгоду из этого.

Приобретает важный авторитет, становится серьезным игроком, что позже будет отражаться и в инвестициях, и во многих других экономических вещах,

– объяснил он.

Так что заявления Бразилии и Франции – точно не случайность.

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