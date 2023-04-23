У каждого свои мотивы, – политолог объяснил скандальные заявления президентов Бразилии и Франции
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва сделал несуразное заявление с предложением Украине отдать Крым России. От него не отстает глава Франции Эммануэль Макрон.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель. По его словам, у разных стран своя мотивация громких заявлений по украинскому вопросу территорий.
Смотрите также Дайте оружие, а не сажайте постоянно за стол переговоров, – Данилов раскритиковал мирные инициативы
Почему Макрону не полагается
Алексей Кошель подчеркнул, что Эммануэль Макрон и сама Франция – это один из лидеров ЕС.
"Не будем забывать абсолютно прагматические и приземленные вещи, которыми иногда руководствуются политики", – отметил он.
Рейтинг Макрона очень серьезно просел после скандалов, связанных с пенсионной реформой.
Я не исключаю, что это формат, возможно, частично перебить тему, предложить свою игру, свое направление работы,
– предположил политолог.
По его мнению, на Западе политик – это носитель рейтинга своей политической силы. Вопрос политической репутации важен не только для политика, но и для его политической силы.
Почему активизировалась Бразилия
Алексей Кошель отметил, что Бразилия тоже хочет чувствовать себя лидером, но уже на Латиноамериканском континенте.
Конечно, правительство, активно участвующее в разрешении такого масштабного конфликта, имеет свою выгоду из этого.
Приобретает важный авторитет, становится серьезным игроком, что позже будет отражаться и в инвестициях, и во многих других экономических вещах,
– объяснил он.
Так что заявления Бразилии и Франции – точно не случайность.
Президента Бразилии пригласили в Украину: основное
- В последнее время Бразилия проявляет незаурядную инициативность в вопросе мирного урегулирования российско-украинской войны. Представитель МИД Украины Олег Николенко отметил, что наше государство с заинтересованностью наблюдает за тем, как президент Бразилии "ищет решение" о прекращении войны.
- Также он добавил, что подход президента Бразилии не отвечает реальному положению вещей. Поэтому глава страны пригласили с визитом непосредственно в Украине для выражения его позиции.
- По словам Николенко, это поможет понять истинные причины и сущность российской агрессии, а также ее последствия для глобальной безопасности.