Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. За його словами, у різних країн своя мотивація гучних заяв стосовно українського питання територій.

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Чому Макрону не йметься

Олексій Кошель наголосив, що Еммануель Макрон та сама Франція – це один із лідерів ЄС.

"Не забуваймо абсолютно прагматичні та приземлені речі, якими також інколи керуються політики", – зауважив він.

Рейтинг Макрона надзвичайно серйозно просів після скандалів, пов'язаних із пенсійною реформою.

Я не виключаю, що це формат, можливо, частково перебити тему, запропонувати свою гру, свій напрямок роботи,

– припустив політолог.

На його думку, на Заході політик – це носій рейтингу своєї політичної сили. Питання політичної репутації важливе не тільки для політика, але й для його політичної сили.

Чому активізувалася Бразилія

Олексій Кошель зазначив, що Бразилія водночас теж хоче відчувати себе лідером, але вже на Латиноамериканському континенті.

Звісно, уряд, який бере активну участь у розв'язанні такого масштабного конфлікту, має свою вигоду з цього.

Набуває важливого авторитету, стає серйозним гравцем, що пізніше буде відображатися і в інвестиціях, і в багатьох інших економічних речах,

– пояснив він.

Тож заяви Бразилії та Франції – точно не випадковість.

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