Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. За його словами, у різних країн своя мотивація гучних заяв стосовно українського питання територій.
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Чому Макрону не йметься
Олексій Кошель наголосив, що Еммануель Макрон та сама Франція – це один із лідерів ЄС.
"Не забуваймо абсолютно прагматичні та приземлені речі, якими також інколи керуються політики", – зауважив він.
Рейтинг Макрона надзвичайно серйозно просів після скандалів, пов'язаних із пенсійною реформою.
Я не виключаю, що це формат, можливо, частково перебити тему, запропонувати свою гру, свій напрямок роботи,
– припустив політолог.
На його думку, на Заході політик – це носій рейтингу своєї політичної сили. Питання політичної репутації важливе не тільки для політика, але й для його політичної сили.
Чому активізувалася Бразилія
Олексій Кошель зазначив, що Бразилія водночас теж хоче відчувати себе лідером, але вже на Латиноамериканському континенті.
Звісно, уряд, який бере активну участь у розв'язанні такого масштабного конфлікту, має свою вигоду з цього.
Набуває важливого авторитету, стає серйозним гравцем, що пізніше буде відображатися і в інвестиціях, і в багатьох інших економічних речах,
– пояснив він.
Тож заяви Бразилії та Франції – точно не випадковість.
Президента Бразилії запросили в Україну: основне
- Останнім часом Бразилія виявляє неабияку ініціативність у питанні мирного врегулювання російсько-української війни. Речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що наша держава із зацікавленістю спостерігає за тим, як президент Бразилії "шукає рішення" щодо припинення війни.
- Також він додав, що підхід президента Бразилії не відповідає реальному стану речей. Тож очільника країни запросили із візитом безпосередньо в Україну для висловлення його позиції.
- За словами Ніколенка, це допоможе зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії, а також – її наслідки для глобальної безпеки.