Пригожин не может ни остаться в Бахмуте, ни уйти из него: какое будущее ждет "повара" Путина

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин оказался в сложной ситуации. Ему не выгодно оставаться в Бахмуте, а уйти оттуда он уже не может.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Пригожин сейчас в истерике. Он ведь оказался в достаточно патовой ситуации.

К теме Раньше себе такое не позволял: в ISW заметили резкий "наезд" Пригожина на "бункерного деда"

Какое будущее ждет Пригожина

Как отметил Яковенко, подразделения Пригожина не способны взять Бахмут. Украинская армия успешно утилизирует ЧВК "Вагнера".

У Пригожина серьезные экзистенциальные проблемы. Взять Бахмут он не может. Уйти из него тоже не может. Все эти его угрозы не работают. Ему прямо сказали, что никто уйти не даст. Четко дали знать, что выход с фронта – это будет "измена родине",

– отметил Яковенко.

Если "Вагнер" останется в Бахмуте, то, конечно, утилизирует свою так называемую "частную военную компанию". И, судя по всему, сейчас там уничтожают не только зеков, но и квалифицированный кадровый состав, в который входят бывшие фсбшники, грушники и т.д.

Яковенко предположил, какое будущее ждет Пригожина: смотрите видео

По мнению Яковенко, от Пригожина начали отворачиваться поддерживавшие его люди. В частности, это начальник Росгвардии Виктор Золотов и олигарх и приятель Путина Юрий Ковальчук.

Якобы начал отходить от Пригожина Ковальчук. Это означает, что, в зависимости от развития событий, Пригожина могут просто слить. Утилизировать. Он понимает это. И в истерике пытается спасти свою жизнь,

– рассказал Яковенко.

Последние заявления Пригожина: кратко