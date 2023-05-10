Не хотят погибать с другими россиянами: Пригожин стелит соломку перед выходом из Бахмута

Несколько дней подряд глава вагнеровцев Евгений Пригожин раздается жалобным плачем о нехватке боеприпасов на Бахмутском направлении. И хотя минобороны пообещали ему увеличить поставки, однако оказалось, что речь идет о 10% того, что просил сам Пригожин.

"Повар Путина" и по совместимости "отважный воин" уже сейчас начинает обдумывать медийную стратегию, как оправдаться после того, что недобитки его наемников выйдут из Бахмута и не погибнут вместе с другими воинскими частями России. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Свитан сообщил, что Пригожину на Бахмутском направлении дают столько ресурсов, сколько нужно давать на линейную часть войска. А уж то, как использовать эту норму, решают командиры при непосредственном столкновении. Пригожин в атаках не участвует, поэтому ретранслирует только заявления так называемых командиров.

Стелит соломку

По словам полковника ВСУ в запасе, Пригожин просто пытается отбелиться за невыполнение задачи по захвату Бахмута до 9 мая. Боеприпасов на линии столкновения всегда не хватает, однако не до такой степени, как говорит Пригожин.

Стелить соломку для того, чтобы было не так больно падать с того Олимпа, на который он сам себя поднял с помощью медийных ресурсов,

– добавил говорящий.

Он убежден, что так Пригожин подготавливает направления отступления, и для этого тезис о не достаточном количестве снарядов подходит лучше.

Свитан сказал, что стоит за заявлениями Пригожина: смотреть видео

Пригожин готовится к выходу

Несколько дней назад Пригожин кричал, что вагнеровцы будут отходить 10 мая с позиций в Бахмуте из-за нехватки снарядов. 10 мая он заявил, что его наемники продержатся там еще несколько дней, дальше будут решать.

Свитан подчеркнул, что подобные действия ни к чему не приведут, не изменят ситуацию на фронте. Слишком много внимания сейчас уделено 1% военных России.

Более года назад пригожинцы из Попасной вышли в сторону Бахмута. Целый год шли 30 км. Уже можно было пешком туда и обратно несколько раз сходить,

– заметил военный эксперт.

В то время как 1% российских военных топчет и никак не дотопчет такое мизерное расстояние, другие россияне успели зайти и выйти из Киевской, Харьковской, Херсонской областей и т.д.

В Бахмутском капкане в десять раз больше находится российских линейных частей и именно они попадут под раздачу, заметил военный. Если нужно будет выходить, пригожинцы выйдут, они ведь штурмовики и имеют механизм выхода из города.

Сейчас уже начинается медийный месседж. Потому что ответить, почему они не погибли в Бахмуте вместе с российскими частями – для этого и нужно будет что-то придумать и сейчас они пытаются придумать именно такое оправдание.

– резюмировал Свитан.

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