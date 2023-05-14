Пригожин призвал мобилизованных к бунту, – Жданов объяснил план владельца ЧВК "Вагнер"

Конфликт руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и минобороны России продолжается. Недавно главарь вагнеровцев снова обругал военное руководство страны-агрессорки и фактически призвал мобилизованных россиян к бунту.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. По его словам, Пригожин назвал российских военных "святыми" и "не виновных в ошибках командования".

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Пригожин хочет, чтобы "бедные солдаты" восстали

Жданов отметил, что словесная война Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу продолжается. В одном из последних заявлений владелец ЧВК "Вагнер" фактически призвал мобилизованных россиян к бунту.

Пригожин фактически призывает к восстанию против "угнетения российских солдат", против командования. Он выразился, что "бедный солдат" идет на смерть из-за ошибок российских командиров. Пригожин призывает солдата "поднять голову",

– сказал он.

Военный эксперт добавил, что Пригожин назвал российских военных "святыми" и "не виновными в ошибках командования".

Жданов о заявлении Пригожина: смотрите видео

Последние заявления Пригожина